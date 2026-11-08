Как педагогу завоевать авторитет учеников и их родителей, рассказала директор школы

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как педагогу общаться с учениками и их родителями, чтобы завоевать авторитет, в эфире "РТР-Беларусь" рассказала директор средней школы №61 Минска Ирина Цубикова, сообщает БЕЛТА.





"Важно родителей перетянуть на свою сторону и убедить их в том, что ты заботишься о будущем их детей. И чтобы их будущее было приятным, успешным, школе и родителю необходимо смотреть в одну сторону", - заметила Ирина Цубикова.





Помочь контролировать поведение детей может выстроенная система ответственности. Например, когда в школе проводились дискотеки, детям разрешалось приглашать на них двоих-троих товарищей по специально выданным билетикам. "Все билетики выписывались на его имя. Билетик нельзя было потерять до конца дискотеки. И если его товарищ что-то нарушил, то тогда он отвечал за своего гостя. У нас была такая система, и мы буквально с первого раза ушли от всех негативных последствий большой дискотеки. А детям в то время танцевать очень хотелось", - подчеркнула директор.





По ее мнению, чтобы завоевать авторитет в классе, иногда можно позволить списать, но потом нужно обязательно найти момент, чтобы показать ученику, что лучше было бы, если бы он выучил и свой успех в виде хорошей отметки трансформировал в достижение. Хорошая отметка - вроде бы успех? Нет. Хорошая отметка - это должно быть достижение. Важно, чтобы дети понимали, что важен процесс обучения, а не отметка.-0-





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