Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 9 ноября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:47 Швеции для выполнения целей НАТО не хватает даже заемных средств - СМИ В мире
20:21 В Гродненской университетской клинике освоили новую лазерную операцию на среднем ухе Общество
20:18 Белорусы взяли пять золотых наград из шести на командном ЧМ по шашкам Спорт
20:05 Спэтару признан лучшим игроком 28-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
20:04 Узбекистан заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Беларусь Общество
19:55 США на переговорах в Абу-Даби намерены обсудить меры по снижению риска эскалации в Европе В мире
19:54 Правительство РФ одобрило проект соглашения с Беларусью о единой аграрной политике Экономика
19:39 "Личное мужское золото мы ждали 30 лет". Власова об успехе на чемпионате мира Спорт
19:17 Музыка объединяет поколения: медали "За вклад в развитие Союзного государства" вручили в Минске Культура
19:11 Поезд Брест-Минск прибудет с задержкой по техническим причинам Общество
19:08 Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10 В мире
19:03 "Кто выбрал Беларусь, тот победил". Как географическое положение страны привлекает китайских бизнесменов Общество
18:57 Актуализирован порядок возмещения операторам электросвязи и нацоператору почтовой связи некоторых расходов Общество
18:56 Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 11 ноября в Москве Политика
18:48 Белорусская команда по прыжкам на батуте вернулась на родину с чемпионата мира в Китае Спорт
18:39 Предоставляли фиктивные документы. Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц частного мясокомбината Регионы
18:35 Союзные парламентарии обсудят подготовку проекта в области обращения с отходами и вторичными ресурсами Общество
18:34 Беспилотник обнаружен на территории академии Бундесвера в Гамбурге В мире
18:31 Лукашенко одобрил проект соглашения о Парламентской ассамблее ОДКБ Президент
18:31 Профилактические мероприятия по противодействию наркомании проходят в Гомельской области Регионы
18:26 Три белорусских фильма номинированы на евразийский "Оскар" - кинопремию "Бриллиантовая бабочка" Культура
18:19 Каждое четвертое преступление в Могилевской области совершается в киберпространстве Регионы
18:13 Лукашенко одобрил проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах услуг в ЕАЭС Президент
18:10 Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ Общество
18:07 Шпаковский: мирное урегулирование конфликта в Украине - ключевой вопрос нацбезопасности Беларуси Общество
17:58 Лукашенко подписал указ о привлечении заемных средств для завершения строительства в РЦОП "Раубичи" Президент
17:53 У следствия пока нет информации о мотивах открывшего стрельбу в Кракове В мире
17:52 Три дня игр и мастер-классов: в "Зубренке" стартовал международный фестиваль игровых программ Общество
17:49 В Польше проходят учения "коалиции желающих" В мире
17:47 Светлогорский ЦКК подписал экспортные соглашения на выставке в Китае Экономика
Все новости
Все новости

Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
09 ноября 2026, 18:10

Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
В феврале министр образования Андрей Иванец анонсировал, что все центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации страны до конца года получат новое оборудование. Речь шла о комплексах сенсомоторной интеграции, которые являются действенным инструментом диагностики нарушений и проведения коррекционно-развивающей работы с разными категориями детей с особенностями психофизического развития. Педагоги-психологи и учителя-дефектологи проходят программу повышения квалификации по работе с комплексом. Участники изучают основы сенсорного развития, осваивают диагностические и коррекционные методики и получат супервизорскую поддержку при их применении на практике. Директор Института инклюзивного образования БГПУ Вера Хитрюк рассказала корреспонденту БЕЛТА об эффективности нового оборудования и подготовке педагогов к работе с ним. 

Сенсорная интеграция - это процесс взаимодействия различных сенсорных систем, организующий ощущения человека и позволяющий ему эффективно адаптироваться и взаимодействовать с окружающим миром. Нарушения сенсорной интеграции приводят к снижению концентрации внимания и рабочего состояния нервной системы, необходимых для обучения и другой активности. Комплекс сенсомоторной интеграции позволяет выявлять нарушения и проводить коррекционно-развивающую работу с детьми с различными особенностями психофизического развития.

"Для работы комплекса обустраивается целое помещение, в том числе укладываются мягкие маты на пол и немного на стены, создавая безопасность использования оборудования. В это оборудование входит тоннель, разного рода платформы, которые закрепляются на небольших канатах. Также в комплекс входят мячи разного веса и с разной поверхностью: гладкой, более шероховатой, менее шероховатой. Есть кубы разной величины. Все это при правильном методическом подкреплении способствует развитию мозолистого тела головного мозга, которое в свою очередь связывает правое и левое полушария", - рассказала Вера Хитрюк. 

У детей с особенностями психофизического развития нередко наблюдается разбалансировка работы полушарий головного мозга. Сенсомоторные упражнения помогают наладить и укрепить согласованное взаимодействие полушарий, поддерживая психическое и физическое развитие ребенка.

"Почему эта задача особенно актуальна? Среди детей с особенностями психофизического развития есть те, кому необходима дополнительная коррекционная поддержка. Это, например, дети с расстройствами аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, дети с нарушениями речи или слуха, у которых могут быть также нарушения в работе вестибулярного аппарата. Дополнительные занятия, в том числе сенсомоторные, способствуют физиологическому укреплению и обеспечению базы их психического развития. Оказывая раннюю комплексную помощь в центрах коррекционно-развивающего обучения для детей от рождения до трех лет, наша страна идет в опережающем режиме по отношению к странам бывшего Советского Союза и многих европейских стран. Это мы считаем действительно прорывом в образовательной системе, понимая, что именно этот возраст является самым сенситивным, самым гибким, податливым с точки зрения физиологического и психического развития. Этот возраст ни в коем случае нельзя упускать", - подчеркнула директор Института инклюзивного образования БГПУ. 

По ее словам, решение государства оснастить таким оборудованием все 141 ЦКРОиР страны позволит своевременно оказывать детям необходимую коррекционно-педагогическую помощь. "Для этого в том числе уточнен штат центров - там работают учителя-дефектологи, педагоги-психологи, при необходимости к работе могут привлекать эрготерапевтов, которые также осваивают методики использования зала сенсомоторной интеграции. В стране начали производить оборудование, которое помогает компенсировать особенности развития детей с самого рождения до трех лет. Оно может применяться и в более старшем возрасте - как при оказании ранней помощи, так и на последующих этапах развития ребенка", - отметила Вера Хитрюк.  

А чтобы все это работало, нужен же человек - педагог, который сможет грамотно и эффективно использовать новое оборудование. "С целью приобретения необходимых компетенций работы с комплексом Институт инклюзивного образования, Институт повышения квалификации и Республиканский центр развития инклюзивного образования БГПУ организуют повышение квалификации для педагогов-психологов и учителей-дефектологов, работающих с детьми с особенностями психофизического развития разных нозологических групп в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Содержание образовательной программы повышения квалификации включает три модуля: теоретический, практический, групповой супервизии. Первый модуль в онлайн-формате раскрывает вопросы функционирования нервной системы, взаимосвязи сенсорных систем (вестибулярной, тактильной, проприоцептивной, зрительной, слуховой, обонятельной и вкусовой) в онтогенетическом развитии ребенка. Важное место будет уделено вопросам перцептивно-моторного развития, которое оказывает влияние на взаимодействие ребенка с окружающим миром, а также его двигательное и познавательное развитие. После теоретического обучения слушатели выполнят итоговый тест, результаты которого дадут возможность продолжить обучение по второму модулю", - проинформировала эксперт. 

Содержание второго (практического) модуля планируется организовать в группах по 15-16 человек на базе Республиканского центра развития инклюзивного образования. Модуль формирует навыки выявления нарушений в функционировании сенсорных систем и разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ с использованием комплекса сенсомоторной интеграции.

Третий модуль - групповая супервизия. Слушатели проводят диагностику, разрабатывают и реализуют коррекционную программу с использованием сенсомоторного комплекса, предоставляют видеозаписи работы и разбирают ее на групповой супервизии.

"Первая группа из 16 педагогов была обучена в прошлом году: два человека из Института инклюзивного образования и по двое - из областных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они обучались по продолжительной программе (180 часов), которую реализовывал Институт раннего вмешательства Санкт-Петербурга. В этот раз всего на первом этапе планируется обучить 75 человек, на втором - еще 75 человек. Цель - сделать так, чтобы в каждом центре коррекционно-развивающего обучения нашей страны был один специалист, владеющий методикой использования зала сенсомоторной интеграции в работе с нашими детьми. А затем эта работа уже будет продолжена", - добавила Вера Хитрюк. 

Светлана ПЕКАРЬ,
БЕЛТА.-0-
Теги
Беларусь образование
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Гродненской университетской клинике освоили новую лазерную операцию на среднем ухе
Фото из архива Узбекистан заинтересован в увеличении числа авиарейсов в Беларусь
Фото из архива Поезд Брест-Минск прибудет с задержкой по техническим причинам
Фото из архива "Кто выбрал Беларусь, тот победил". Как географическое положение страны привлекает китайских бизнесменов
Фото из архива Актуализирован порядок возмещения операторам электросвязи и нацоператору почтовой связи некоторых расходов
Фото из архива Союзные парламентарии обсудят подготовку проекта в области обращения с отходами и вторичными ресурсами
  • Главная
  • Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ
    • Главное
    Лукашенко: все районы в Беларуси по уровню развития должны стать не хуже Шкловского
    Лукашенко об АПК Витебской области: в ближайшее время разберемся, как там жить и что делать
    Вольфович на встрече секретарей совбезов СНГ в Москве подчеркнул последовательность Минска в продвижении мирной повестки 
    Программа "Мост" становится еще выгоднее: Беларусбанк снизил вознаграждение для партнеров до 0,7%
    Топ-новости
    Лукашенко подписал указ о привлечении заемных средств для завершения строительства в РЦОП "Раубичи"
    Лукашенко одобрил проект соглашения о Парламентской ассамблее ОДКБ
    Лукашенко напомнил предрикам об их "президентских" функциях и обозначил требования от жизни
    Лукашенко заявил о планах нарастить в Беларуси производство азотных и фосфорных удобрений 
    "Подкупает импортозамещение". Лукашенко заинтересовался проектом уникального производства в Шклове
    Лукашенко напомнил о поручении открывать на селе мини-пекарни с горячим хлебом
    WB Тaxi начинает работу в Могилеве 11 ноября
    Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ
    Вольфович: Беларусь готова к контактам с Западом
    Обеспечены кормами на 2027 год. Директор сельхозпредприятия в Полоцком районе о ставке на кукурузу
    Прямые телефонные линии пройдут 14 ноября в облисполкомах и Мингорисполкоме 
    Свобода и стиль: Уникальные квартиры с панорамными окнами в домах "Сад Эрмитаж" и "Камелегдан" с выгодой 
    Дожди придут вместе с потеплением, но в выходные снова похолодает. Какой будет погода 10-15 ноября
    В Хорватии перевернулся автобус: два человека погибли, в числе пострадавших - белоруска
    Минская конференция по безопасности помогает снижать международную напряженность - представитель АдГ 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    погода погода
    тв программа тв программа
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.