Как педагогов обучают работе с новым комплексом сенсомоторной интеграции, рассказали в БГПУ





Сенсорная интеграция - это процесс взаимодействия различных сенсорных систем, организующий ощущения человека и позволяющий ему эффективно адаптироваться и взаимодействовать с окружающим миром. Нарушения сенсорной интеграции приводят к снижению концентрации внимания и рабочего состояния нервной системы, необходимых для обучения и другой активности. Комплекс сенсомоторной интеграции позволяет выявлять нарушения и проводить коррекционно-развивающую работу с детьми с различными особенностями психофизического развития.





"Для работы комплекса обустраивается целое помещение, в том числе укладываются мягкие маты на пол и немного на стены, создавая безопасность использования оборудования. В это оборудование входит тоннель, разного рода платформы, которые закрепляются на небольших канатах. Также в комплекс входят мячи разного веса и с разной поверхностью: гладкой, более шероховатой, менее шероховатой. Есть кубы разной величины. Все это при правильном методическом подкреплении способствует развитию мозолистого тела головного мозга, которое в свою очередь связывает правое и левое полушария", - рассказала Вера Хитрюк.





У детей с особенностями психофизического развития нередко наблюдается разбалансировка работы полушарий головного мозга. Сенсомоторные упражнения помогают наладить и укрепить согласованное взаимодействие полушарий, поддерживая психическое и физическое развитие ребенка.





"Почему эта задача особенно актуальна? Среди детей с особенностями психофизического развития есть те, кому необходима дополнительная коррекционная поддержка. Это, например, дети с расстройствами аутистического спектра, тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, дети с нарушениями речи или слуха, у которых могут быть также нарушения в работе вестибулярного аппарата. Дополнительные занятия, в том числе сенсомоторные, способствуют физиологическому укреплению и обеспечению базы их психического развития. Оказывая раннюю комплексную помощь в центрах коррекционно-развивающего обучения для детей от рождения до трех лет, наша страна идет в опережающем режиме по отношению к странам бывшего Советского Союза и многих европейских стран. Это мы считаем действительно прорывом в образовательной системе, понимая, что именно этот возраст является самым сенситивным, самым гибким, податливым с точки зрения физиологического и психического развития. Этот возраст ни в коем случае нельзя упускать", - подчеркнула директор Института инклюзивного образования БГПУ.





По ее словам, решение государства оснастить таким оборудованием все 141 ЦКРОиР страны позволит своевременно оказывать детям необходимую коррекционно-педагогическую помощь. "Для этого в том числе уточнен штат центров - там работают учителя-дефектологи, педагоги-психологи, при необходимости к работе могут привлекать эрготерапевтов, которые также осваивают методики использования зала сенсомоторной интеграции. В стране начали производить оборудование, которое помогает компенсировать особенности развития детей с самого рождения до трех лет. Оно может применяться и в более старшем возрасте - как при оказании ранней помощи, так и на последующих этапах развития ребенка", - отметила Вера Хитрюк.





А чтобы все это работало, нужен же человек - педагог, который сможет грамотно и эффективно использовать новое оборудование. "С целью приобретения необходимых компетенций работы с комплексом Институт инклюзивного образования, Институт повышения квалификации и Республиканский центр развития инклюзивного образования БГПУ организуют повышение квалификации для педагогов-психологов и учителей-дефектологов, работающих с детьми с особенностями психофизического развития разных нозологических групп в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Содержание образовательной программы повышения квалификации включает три модуля: теоретический, практический, групповой супервизии. Первый модуль в онлайн-формате раскрывает вопросы функционирования нервной системы, взаимосвязи сенсорных систем (вестибулярной, тактильной, проприоцептивной, зрительной, слуховой, обонятельной и вкусовой) в онтогенетическом развитии ребенка. Важное место будет уделено вопросам перцептивно-моторного развития, которое оказывает влияние на взаимодействие ребенка с окружающим миром, а также его двигательное и познавательное развитие. После теоретического обучения слушатели выполнят итоговый тест, результаты которого дадут возможность продолжить обучение по второму модулю", - проинформировала эксперт.





Содержание второго (практического) модуля планируется организовать в группах по 15-16 человек на базе Республиканского центра развития инклюзивного образования. Модуль формирует навыки выявления нарушений в функционировании сенсорных систем и разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ с использованием комплекса сенсомоторной интеграции.





Третий модуль - групповая супервизия. Слушатели проводят диагностику, разрабатывают и реализуют коррекционную программу с использованием сенсомоторного комплекса, предоставляют видеозаписи работы и разбирают ее на групповой супервизии.





"Первая группа из 16 педагогов была обучена в прошлом году: два человека из Института инклюзивного образования и по двое - из областных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Они обучались по продолжительной программе (180 часов), которую реализовывал Институт раннего вмешательства Санкт-Петербурга. В этот раз всего на первом этапе планируется обучить 75 человек, на втором - еще 75 человек. Цель - сделать так, чтобы в каждом центре коррекционно-развивающего обучения нашей страны был один специалист, владеющий методикой использования зала сенсомоторной интеграции в работе с нашими детьми. А затем эта работа уже будет продолжена", - добавила Вера Хитрюк.





Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-