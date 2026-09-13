Как оценивали события 17 сентября 1939 года в Европе, рассказал историк

Историк обратил внимание, что об этом свидетельствуют документы, опубликованные в том числе современными европейскими историками. Он также напомнил, что немецкий план "Вайс" о нападении на Польшу был утвержден задолго до всех подписанных пактов и договоренностей с Советским Союзом. Таким образом, Германия в любом случае напала бы на Польшу, вне зависимости от подписания пакта Молотова - Риббентропа. "Вопрос был только в одном: где бы проходила граница нацистской Германии с СССР - в 30 км от Минска либо в другом месте", - подчеркнул Игорь Маразлюк.
В то время в европейских столицах считали, что Советский Союз не забрал ничего чужого, потому что он вышел на этнические границы Беларуси и Украины. Там также полагали, что после произошедшего со сталинским правительством и СССР можно и нужно вести переговоры, в том числе о сотрудничестве против нацистской Германии. "Эти слова верифицируются источниками, а не сказками из Instagram, Telegram или других "замечательных" интернет-ресурсов", - констатировал историк.-0-