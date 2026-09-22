Как организована социальная адаптация людей с нарушениями слуха в Беларуси, рассказали в ТЦСОН

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как организована социальная адаптация людей с нарушениями слуха в Беларуси, рассказала корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением социальной реабилитации и абилитации людей с инвалидностью - 2 территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска Наталья Щербова во время конкурсно-спортивной программы "В ритме активного долголетия", приуроченной к Международной неделе глухих в Беларуси.



По ее словам, одной из важных форм социальной поддержки государства является услуга переводчика жестового языка. "Наш центр оказывает такие услуги с 2018 года. Сейчас на обслуживании в районе находятся 169 человек. У нас работают два переводчика жестового языка. Они оказывают услуги в учреждениях здравоохранения, в следственных органах, в нотариальных конторах - везде, где необходима помощь людям с нарушением слуха. Переводчики работают каждый день по предварительной записи. Также они проводят выездные экскурсии для всех желающих. В них иногда участвуют и жители других районов Минска. Кроме того, мы занимаемся информированием людей с нарушениями слуха. Проводим встречи со специалистами жилищно-коммунального хозяйства, банков, представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям", - рассказала Наталья Щербова.



Также она отметила, что социализация людей с нарушениями слуха в Беларуси проводится с самого раннего возраста. Для детей созданы специализированные детские сады и школы. Благодаря такой системе люди с нарушениями слуха получают образование и находят работу. Например, в Минске они работают не только на специализированном предприятии "Виток", но и на Минском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе, Минском механическом заводе имени С.И.Вавилова. По словам Натальи Щербовой, на этих предприятиях не только созданы специализированные рабочие места, но и есть переводчики жестового языка, которые помогают в общении.



"Граждане чувствуют поддержку государства, что они не находятся один на один со своей проблемой, - отметила заведующая отделением. - А такие культурные и спортивные мероприятия, как программа "В ритме активного долголетия", которая проходит сегодня, помогают найти общение, прочувствовать командный дух. Например, сегодня у нас участвуют три команды: из Московского, Ленинского и Заводского районов. Это уже не первое спортивное мероприятие в центре. А каждый четверг у нас собираются люди с нарушением слуха и общаются, делятся новостями, своими радостями и трудностями. Это тоже помогает не чувствовать себя в изоляции и успешно адаптироваться в социуме", - добавила Наталья Щербова.-0-