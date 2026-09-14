"Как одна большая семья". Участники акции "Беларусь адзіная" про День народного единства





Молодежь на мероприятии была не зрителем, а активным участником. Ребята пришли с яблоками: у кого-то были целые, а у кого-то - только половинки. Председатель Жодинской городской организации РОО "Патриоты Беларуси" Владислав Сманцер и председатель Молодежного совета профсоюза "Белпрофмаш" Аника Абовян предложили молодым людям задуматься над простой истиной: в жизни целое яблоко просто так в руки не падает - его нужно вырастить из маленького семечка, ухаживать, защищать от ветров и непогоды. Ребятам напомнили, что корни - это наша история, память, бабушки и дедушки, их рассказы, их руки и любовь, все то, что держит нас на земле и не дает забыть, кто мы. "Ствол - это наша опора, дом, где нас любят и ждут, а ветви - это мы с вами, молодые, гибкие, тянущиеся к солнцу. И чем крепче ствол, чем глубже корни, тем выше и дальше могут подняться ветви. Семья - это не просто папа, мама и дети. Семья - это ощущение, что ты не один, что за твоей спиной - надежное плечо, что бы ни случилось, тебя примут, поймут и поддержат", - отметили они.

Молодых людей также познакомили с историей Беларуси, когда произошло воссоединение белорусских земель. Для учащихся была проведена викторина, во время которой они ответили на вопросы, касающиеся истории страны. Завершилось мероприятие исполнением песни "Если едины мы". Молодых людей также познакомили с историей Беларуси, когда произошло воссоединение белорусских земель. Для учащихся была проведена викторина, во время которой они ответили на вопросы, касающиеся истории страны. Завершилось мероприятие исполнением песни "Если едины мы".





Учащаяся второго курса колледжа Анастасия Дзядюк отметила, что в День народного единства задумывается о предыдущих поколениях, отстоявших право самим определять свою судьбу. "Я понимаю, что они пережили много трудностей: трагедии, страдания, потери. Но сквозь призму истории мы видим их национальное достоинство и победу духа. Для меня это дань уважения тем, кто боролся за наше будущее. Я благодарна им, что могу жить в независимой и единой стране. И я чувствую ответственность за то, чтобы сохранить это единство для будущих поколений", - сказала она.

Первокурсник Тимур Шаронин добавил, что самое главное для него в этом празднике то, что он про семью. "Белорусы воссоединились как одна большая семья в собственном доме. Воссоединение белорусских семей и территорий в 1939 году стало актом исторической справедливости. Для меня это очень близко и понятно, потому что семья - главная ценность в жизни. Когда семьи вместе, они сильны. Так и народ: когда он един, он непобедим. Этот праздник для меня - праздник семьи и единства", - подчеркнул юноша. Первокурсник Тимур Шаронин добавил, что самое главное для него в этом празднике то, что он про семью. "Белорусы воссоединились как одна большая семья в собственном доме. Воссоединение белорусских семей и территорий в 1939 году стало актом исторической справедливости. Для меня это очень близко и понятно, потому что семья - главная ценность в жизни. Когда семьи вместе, они сильны. Так и народ: когда он един, он непобедим. Этот праздник для меня - праздник семьи и единства", - подчеркнул юноша.





"Мы выстояли в августе 2020 года и осознали необходимость в объединяющем символе. Для меня это доказательство того, что наш народ уникален и силен. Я горжусь, что живу в стране, которая смогла сохранить свое единство и независимость", - поделилась мнением Анастасия Бобрик.

На мероприятии не обошли стороной и вопрос, что сегодня вкладывает молодежь в понятие родины. "Для меня родина начинается с малого: улицы, по которой я каждый день иду в колледж, голосов друзей во дворе, запаха хлеба на кухне и теплого света в окне вечером, когда дома ждут. Родина - это не только место на карте. Это люди, которые меня понимают, язык, на котором я думаю и говорю, традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это ощущение, что ты - часть чего-то большого и важного. Быть гражданином - не просто жить на этой земле, но и беречь ее: уважать законы, заботиться о природе, помогать тем, кто рядом, честно учиться и трудиться. Любить родину - ежедневный выбор в пользу добра, справедливости и ответственности. Я верю, что будущее нашей родины начинается с нас - наших поступков, слов и отношения к тем, кто рядом", - отметила участница мероприятия Варвара Демина.-0- На мероприятии не обошли стороной и вопрос, что сегодня вкладывает молодежь в понятие родины. "Для меня родина начинается с малого: улицы, по которой я каждый день иду в колледж, голосов друзей во дворе, запаха хлеба на кухне и теплого света в окне вечером, когда дома ждут. Родина - это не только место на карте. Это люди, которые меня понимают, язык, на котором я думаю и говорю, традиции, которые передаются из поколения в поколение. Это ощущение, что ты - часть чего-то большого и важного. Быть гражданином - не просто жить на этой земле, но и беречь ее: уважать законы, заботиться о природе, помогать тем, кто рядом, честно учиться и трудиться. Любить родину - ежедневный выбор в пользу добра, справедливости и ответственности. Я верю, что будущее нашей родины начинается с нас - наших поступков, слов и отношения к тем, кто рядом", - отметила участница мероприятия Варвара Демина.-0-





Фото Александра Хитрова

14 сентября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-просветительская акция "Беларусь адзіная" в формате "молодежь - молодежи" прошла в Оршанском государственном колледже продовольствия, передает корреспондент БЕЛТА.