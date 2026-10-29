Как не допустить повторного инфаркта? Врач назвала обязательные условия

По словам врача, избежать рецидивов инфаркта позволит прием на постоянной основе необходимых препаратов - статинов, а также препаратов из группы антиагрегантов. "Статины и группа антиагрегантов - препараты, которые пациенты принимают обязательно после стентирования в определенных дозировках, в определенной комбинации", - сказала она. По словам врача, избежать рецидивов инфаркта позволит прием на постоянной основе необходимых препаратов - статинов, а также препаратов из группы антиагрегантов. "Статины и группа антиагрегантов - препараты, которые пациенты принимают обязательно после стентирования в определенных дозировках, в определенной комбинации", - сказала она.





Виктория Ходкина заметила, что современные стенты покрыты специальными лекарственными покрытиями, которые не дают иммунной системе негативно реагировать на инородные объекты в организме. Вместе с тем стент является инородным телом.





Чтобы он функционировал и далее, на других коронарных сосудах не случилось такой же острой ситуации, прием статинов - препаратов, снижающих уровень плохого холестерина, и антиагрегантов обязателен.





Обязательны также и препараты, которые контролируют цифры артериального давления, частоту сердечных сокращений. Это важно, поскольку стабильная кардиосистема адекватно реагирует на физическую активность в течение дня.





Пациентам следует понимать: доктор назначит все необходимые препараты, но их постоянный, пожизненный прием - зона ответственности самого человека, подчеркнула врач.





Людям, которые перенесли инфаркт, важен регулярный чек-ап. Регулярность осмотров устанавливает врач-кардиолог в зависимости от состояния пациента. Как правило, первые два года человек наблюдается врачом-кардиологом, а потом переходит под наблюдение врача общей практики.





"Если вы ушли от врача-кардиолога, это не значит, что выздоровели. Это значит, что время опасностей прошло и дальше нужно соблюдать рекомендации и наблюдаться у врача общей практики", - заметила Виктория Ходкина.





Важно сохранять ментальное здоровье. Полезны прогулки на свежем воздухе, медитация, чтение книги перед сном. Следует исключить гаджеты перед сном. Крепкий, здоровый сон - это крепкое ментальное здоровье.





Кроме того, следует придерживаться правильного рациона питания. Как правило, это средиземноморская диета, богатая белковой пищей (рыба, мясо и др.), овощами и фруктами.





Силовые нагрузки и посещение тренажерного зала после инфаркта лучше исключить, заметила медик. Однако по истечении шести месяцев можно спокойно добавлять в свою жизнь бассейн. Приветствуется ходьба со скандинавскими палками, зарядка по утрам. Такие физические активности помогают кровообращению, но не нагружают при этом сердечную мышцу.-0-





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