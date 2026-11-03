3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нюансы назначения и расчета больничных индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам объяснили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Если вы платите взносы на социальное страхование в Фонд социальной защиты населения, государство гарантирует вам пособие по временной нетрудоспособности, подчеркнули в ведомстве.
"Например, при доходе 8791,56 рубля в год пособие за месяц нетрудоспособности составит 722,70 рубля, если платите взносы 10 лет и более, если стаж уплаты менее 10 лет, то размер пособия составит 578,16 рубля", - пояснили в ведомстве. Чтобы высчитать среднедневной доход, доход за предыдущий год делят на количество календарных дней в году.
Для назначения пособия необходимо обратиться в территориальный орган ФСЗН по месту регистрации как плательщика в течении 6 месяцев после окончания больничного. Для назначения пособия по беременности и родам необходимо обратиться в течение 6 месяцев с начала больничного. Пособие назначают в течение 10 календарных дней, если нужны дополнительные сведения - до 1 месяца.-0-
Общество
03 ноября 2026, 18:19
Как назначают больничный индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам
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