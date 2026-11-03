Как назначают больничный индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нюансы назначения и расчета больничных индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам объяснили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.Если вы платите взносы на социальное страхование в Фонд социальной защиты населения, государство гарантирует вам пособие по временной нетрудоспособности, подчеркнули в ведомстве.Средний размер взносов в месяц (при уплате из минимальной зарплаты 2025 года) - 256,42 рубля, из них 212,46 рубля - на пенсию, 43,96 рубля - на пособия. Даже при минимальном стаже пособие почти в 2,3 раза больше уплаченных взносов. А при долгом стаже - почти в три раза. Так, если работник платит взносы в ФСЗН 10 лет и более, пособие по нетрудоспособности составляет 100% среднедневного заработка за весь период нетрудоспособности. Если стаж уплаты менее 10 лет, то размер пособия по нетрудоспособности составит 80% среднедневного заработка за весь период нетрудоспособности."Например, при доходе 8791,56 рубля в год пособие за месяц нетрудоспособности составит 722,70 рубля, если платите взносы 10 лет и более, если стаж уплаты менее 10 лет, то размер пособия составит 578,16 рубля", - пояснили в ведомстве. Чтобы высчитать среднедневной доход, доход за предыдущий год делят на количество календарных дней в году.Для назначения пособия необходимо обратиться в территориальный орган ФСЗН по месту регистрации как плательщика в течении 6 месяцев после окончания больничного. Для назначения пособия по беременности и родам необходимо обратиться в течение 6 месяцев с начала больничного. Пособие назначают в течение 10 календарных дней, если нужны дополнительные сведения - до 1 месяца.-0-