Как накормить малоежку и расширить рацион ребенка без скандалов? Советы опытного педиатра

"Самое главное правило: не принуждать и не заставлять. Не должно быть насилия. Должно быть предложение и некоторые уловки, хитрости. И постепенно ребенок согласится есть то, что ему ранее не нравилось", - заключил педиатр.-0-





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