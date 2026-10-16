Как накормить малоежку и расширить рацион ребенка без скандалов? Советы опытного педиатра

По его словам, избирательность аппетита характерна для детей очень подвижных, эмоционально лабильных. Они бегают, прыгают - и забывают покушать. На аппетит влияют эмоциональные перегрузки: так играл с папой, что вспотел, либо долго смотрел телевизор и перевозбудился. А перевозбуждение приводит к нарушению сна, нарушенный сон - к изменению аппетита, пояснил педиатр.
"Имеет значение режим питания. Ребенок должен питаться примерно в одно и то же время: завтрак, обед, ужин и, возможно, еще два перекуса. Перерыв между приемами пищи - 3,5-4 часа", - сказал Дмитрий Чеснов. Он заметил, что очень часто ребенок просит перекусить через 2,5 часа - и ему дают печенье, вафельки, зефирки, но этого делать нельзя. "Нужно придерживаться режима, причем ежедневно, еженедельно", - подчеркнул врач.
Важно соотносить возраст ребенка и объем питания: чтобы и не перекормить, и не допустить дефицита.
В пище должно быть вкусовое разнообразие, поэтому приходится проявлять изобретательность. "Не хочет кашу, добавьте фрукты - банан или яблоко, курагу, чернослив. Они меняют блюдо, и ребенок с большим удовольствием ест", - сказал Дмитрий Чеснов, добавив, что малоежку привлечет также интересная подача блюда. Его можно украсить, добавить полезную вкусовую добавку.
Если ребенок отказывается кушать тот или иной продукт сейчас, стоит найти ему адекватную замену, а нелюбимый продукт предложить через несколько дней. Для разнообразия в питании можно попробовать постепенную замену, например, вместо обычных макарон дать макароны из бобовых - нута, чечевицы. Не ест ребенок мясо в виде котлеты, можно предложить мясную запеканку или макароны по-флотски.
Важный совет педиатр дал всей семье: придерживаться одинакового рациона. А еще желательно ребенка привлечь к сервировке: он может расставить посуду, разложить вилки и ложки.
Не нужно предлагать ребенку еду, когда он играет или смотрит телевизор. Недопустимы ситуации, когда ребенок плохо поел и пошел играть с машинкой, а бабушка в это время пытается накормить его кашей. "Ребенок четко должен знать свое место за столом, есть вместе с другими членами семьи одну и ту же пищу", - подчеркнул Дмитрий Чеснов.
При этом еда не должна использоваться как наказание, подчеркнул педиатр. Маме не следует грозиться, что, если ребенок не поест, она его накажет. Не может быть пища и наградой: съешь котлетку - получишь конфетку.
"Самое главное правило: не принуждать и не заставлять. Не должно быть насилия. Должно быть предложение и некоторые уловки, хитрости. И постепенно ребенок согласится есть то, что ему ранее не нравилось", - заключил педиатр.-0-
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