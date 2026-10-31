Как молодому специалисту стать успешным в профессии, рассказали в Управделами Президента





По его словам, молодым часто приходится зарабатывать авторитет у опытных коллег. "Чтобы поддерживать этот авторитет, всегда нужны знания. Поэтому первое, что нужно любому человеку на любой должности, - это самообразование. Если остановишься в развитии, тебя обгонят остальные", - подчеркнул спикер.

Необходимо рассчитывать на свои силы и на силы команды. Важна дисциплина и ответственность за порученный участок работы. "Надо смотреть шире на задачу, думать о том, как твоя работа может повлиять на успех компании и какие решения могут ее улучшить. Никогда не надо бояться брать на себя больше, чем от тебя требуют", - отметил эксперт. Необходимо рассчитывать на свои силы и на силы команды. Важна дисциплина и ответственность за порученный участок работы. "Надо смотреть шире на задачу, думать о том, как твоя работа может повлиять на успех компании и какие решения могут ее улучшить. Никогда не надо бояться брать на себя больше, чем от тебя требуют", - отметил эксперт.





В системе Управления делами Президента работают около 20 тыс. человек. Молодежи среди них - порядка 15% от общего числа сотрудников. "За молодыми - будущее системы Управления делами Президента и страны в целом. От того, как они будут работать, развиваться и становиться лидерами, будет зависеть будущее", - подчеркнул Антон Краевский.





В систему входят 63 организации, которые охватывают широкий спектр видов экономической деятельности - гостиницы, национальные парки, страховые организации, предприятия общественного питания, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

"За последнее время инвестиционная программа предприятий системы возросла в разы. Бюджет на развитие увеличился за последние годы в четыре-пять раз", - рассказал заместитель управляющего делами Президента. "За последнее время инвестиционная программа предприятий системы возросла в разы. Бюджет на развитие увеличился за последние годы в четыре-пять раз", - рассказал заместитель управляющего делами Президента.





На предприятиях создаются новые производства, проводится модернизация, выполняются технические и капитальные ремонты. Все это направлено на создание новых направлений и повышение уровня уже существующих сфер работы.





"В нынешнее время ничего не может происходить без цифровизации. Все процессы, начиная от учета на предприятии и заканчивая прогнозированием и моделированием деятельности, уже стали нормой", - отметил эксперт.





Среди проектов по цифровизации в системе Управления делами Президента - технологии точного земледелия, которые эксплуатируются с 2023 года, цифровизация организаций АПК, внедрение единой системы управленческого учета и многое другое.





Форум "Молодежь и будущее" в РГЦ "Силичи" собрал 150 представителей молодежи из организаций Управления делами Президента всех областей страны. Первый день форума начался с экскурсии по мемориальному комплексу "Хатынь" и возложения ритуальной гирлянды и цветов. Также молодые специалисты приняли участие в тренингах-интенсивах и квизах. Сегодня, помимо диалоговой площадки, участников ждет трудовая акция "Энергия созидания" по благоустройству территории РГЦ "Силичи".-0-

31 октября, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Ответственность, дисциплина и самообразование - залог успеха на пути в профессию. Об этом заявил заместитель управляющего делами Президента Антон Краевский во время диалоговой площадки "Разговор о главном: молодежь и будущее" в РГЦ "Силичи", передает корреспондент БЕЛТА.