"Как могли, так и выживали. Был дом - и нет дома". Жители Алешки делились историями и надеждами в Гомеле

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Эвакуированные жители прифронтового города Алешки с большими надеждами прибыли в аэропорт Гомель для дальнейшего возвращения на родину и воссоединения с близкими, сообщает БЕЛТА.



Значительная часть инфраструктуры белорусского аэропорта превратилась в палаточный квартал, где с теплом и заботой, а также горячим питанием белорусская сторона встречала жителей страны-соседки, которые вынуждены были проститься со своими домами.



Один из них - Алексей Алексеевич. Он покинул херсонский городок Алешки вместе с четвероногим другом. После приземления самолета и выхода на территорию аэропорта верный пес не отходил от хозяина, становился на задние лапы, заглядывал в глаза. Животное разделило с ним тяготы пути. "Сам в шоке пребываю еще", - чешет собаку за ухом хозяин и словно поддерживает питомца.



"Как могли, так и выживали. Был дом - и нет дома", - развел руками Алексей Алексеевич. Мужчина отвечал на вопросы о жизни без света и газа в полуразрушенном городе очень кратко, будто не желая говорить о военных действиях под мирным небом.



"Надеемся, что все будет хорошо", - поделился сокровенным он.



Супружеская пара пенсионеров прибыла на одном из первых самолетов. Николай Петрович и Раиса Григорьевна удобно разместились в зоне ожидания. Женщина жаловалась на здоровье - к ней сразу поспешили несколько медработников, измерили давление, сделали экспресс-анализ крови.



В это время мужчина пытался связаться по телефону со своим сыном Сергеем, к которому и направлялись пенсионеры. На другом конце провода никто не ответил, однако это нисколько не омрачило надежду на скорую встречу.



Супруги поблагодарили белорусов за такой теплый прием, оказание медицинской помощи и добрые слова.



Белорусская сторона организовала все необходимое, чтобы в Беларуси жители прифронтового города могли почувствовать себя в полной безопасности.



Начальник службы сервиса аэропорта Гомель Елена Крючкова обозначила роль филиала. "Мы выполняем организационную функцию как координаторы по приему пассажиров. Для нас очень ответственно присоединиться к этой международной гуманитарной миссии. Обустроены дополнительные места для временного размещения граждан. И чисто по-человечески хочется помочь. Все мы люди, которые готовы протянуть руку помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Все, что наш коллектив здесь делал во взаимодействии с профильными службами, выполнено от всего сердца", - рассказала она.



Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществляется в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-