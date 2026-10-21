Как менялся статус ВНС? Рассказала судья Конституционного Суда 

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О том, как менялся статус Всебелорусского народного собрания, а также какие предложения общества вошли в закон о ВНС, в эфире "Первого информационного" рассказала судья Конституционного Суда Светлана Любецкая, сообщает БЕЛТА.

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"Очень интересная история органа народовластия, который в разное время имел разный статус и разное предназначение, решал самые разные задачи, но самое главное - актуальные на тот момент. Если первое заседание Всебелорусского народного собрания было судьбоносным, можно сказать, экзистенциальным для дальнейшей судьбы нашей страны, то последующие заседания также касались важных вопросов социально-экономического развития, благополучия граждан, все, что касалось жизни отдельно взятого человека и государства в целом", - сказала Светлана Любецкая.По словам судьи Конституционного Суда, шестое Всебелорусское народное собрание было переломным моментом, когда был дан старт конституционно-правовой реформе: "И сейчас в статусе уже конституционном Всебелорусское народное собрание на основе полномочий, которые ему предписаны в Конституции, также выполняет стратегически важные задачи и принимает стратегически важные решения. Не секрет, что сегодня в условиях фрагментации мира и вообще обстановки, в которой существует мировое сообщество, вопросы укрепления и защиты конституционного строя, гражданского согласия выходят на повестку в той или иной степени важности практически для каждого государства".Как отметила Светлана Любецкая, большую активность в обсуждении законопроекта о ВНС проявили представителей разных слоев белорусского общества: студенты, участники профсоюзного движения, управленцы, депутаты. "На первом этапе поступило более полутысячи предложений. Они по мере обсуждений продолжали поступать, - сказала спикер. - Порядка 80% касались существа, норм предложенного проекта. Около 12% предложений касались порядка формирования, очень многие хотели бы участвовать либо иметь своих представителей. Очень важным концептуально предложением, которое и вошло в итоге в проект закона и было поддержано при принятии закона, - положение о том, что Всебелорусское народное собрание должно включать представителей различных слоев общества для того, чтобы была максимально широкой возможность учесть мнение различных групп граждан. Было поддержано предложение, чтобы принципом деятельности ВНС было верховенство права и законности".-0-