"Как лягушку варят на медленном огне". Эксперт о положении Украины и неспешности России

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украину как лягушку варят на медленном огне. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин, а также рассказал о том, почему конфликт в Украине похож на Первую мировую войну."Украину как лягушку варят на медленном огне. Как мне кажется, уже точка невозврата пройдена. Украина экономически себя не может обеспечивать, речь идет о том, что дефицит бюджета от 70 до 90 млрд евро. И покрыть этот дефицит даже Европа не может. Скоро Украина не будет в состоянии не только выплачивать своим пенсионерам (пенсии. - Прим. БЕЛТА), социальные нужды обеспечивать, народное образование и так далее, но даже военное снабжение и зарплату военнослужащим она не сможет обеспечивать самостоятельно", - сказал Александр Алесин.Независимый военный аналитик заметил, что в Европе сейчас идут споры, где взять эти деньги: "На самом деле денег нет, речь идет о будущих кредитах. Речь идет о том, что эти деньги надо оторвать из бюджетов ведущих европейских государств. Мы видим по тем волнениям, которые происходят, население там все меньше готово мириться с этими тратами, когда обделены народное образование, социальная сфера, когда зарплаты не растут, цены растут, энергоносители очень дорогие, а промышленность высокотехнологичная уходит, перекочевывает за океан - в Соединенные Штаты, Китай и так далее. И в общем Европа превращается в больного человека цивилизации. Она становится цивилизацией, которая исчерпала свои потенциальные возможности. И дальше помогать Украине скоро она не сможет".По мнению Александра Алесина, Россия рассчитывает именно на эту экономическую удавку. "Уничтожая инфраструктуру, логистику, экономику, тем самым Россия лишает Украину возможности финансировать не только свои военные операции, но вообще существование государства. А если не будет финансовой поддержки, начнется просто распад структуры государства", - сказал он."Сейчас война приобрела совершенно новый характер. И многие склоняются, что она похожа не на Вторую мировую и Великую Отечественную, а на Первую мировую войну. Когда линия фронта стояла годами, и когда Германия потерпела поражение, не уступив ни пяди своей территории, она просто истощилась, экономически истощилась. Похожий сценарий реализуется в Украине. И думаю, Россия просто осуществляет давление извне, но главное все-таки будет разрушение всех связей и логистики, невозможность поступления военной помощи. С другой стороны, экспорт невозможен основных продуктов экономики Украины - это металл и зерно. Они давали основную часть всех денежных поступлений. И если этот поток денег в Украину прекратится, то этому государству жить недолго. Многие говорят про весну, потому что после выхода из зимы и люди ослабнут, и государство ослабнет и будут уничтожены последние остатки энергетики, теплоснабжения, водоснабжения и канализации", - сказал независимый военный аналитик.Как заметил Александр Алесин, российская армия действует медленно штурмовыми группами, разрушая укрепления при помощи термобарических боеприпасов. "Россия постоянно давит с фронта, в то же время наращивая уничтожение экономики и логистики Украины, - сказал он. - Появляются все новые и новые типы дронов, полудронов, полукрылатых ракет, последняя новинка - "Филин", который способен действовать на высоте от 6 км до 50 м, причем он обеспечивает наведение без спутников". Независимый военный аналитик добавил, что в то же время Россия наращивает производственные мощности в военном плане. "А Украина теряет свои производственные мощности. И даже доставка ракет и дронов с территории, допустим, Германии, Великобритании и других стран будет затруднена из-за того, что Россия возьмет под контроль все пропускные пункты, как железнодорожные, так и шоссейные", - заключил он.-0-