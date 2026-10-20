Как изменится ситуация на реках Беларуси к выходным, рассказали гидрологи





"По состоянию на 20 октября на Припяти, Западной Двине на участке Полоцк - Верхнедвинск, Днепре на участке Жлобин - Речица, Березине у Светлогорска, Соже у Гомеля, некоторых их притоках, а также на отдельных притоках Немана и Западного Буга отмечается рост уровней воды с интенсивностью 1-6 см за сутки, обусловленный выпадением осадков. На остальном протяжении указанных рек, а также на Немане и Вилии наблюдается спад уровней воды и ровный их ход", - рассказали в Белгидромете.





Неблагоприятные условия для работы речного транспорта отмечаются на Немане у Гродно, Днепре у Могилева, Жлобина, Речицы и городского поселка Лоев, Березине у Бобруйска и Светлогорска, Соже у Кричева, Славгорода и Гомеля, Припяти у деревни Черничи и Мозыря.





Температура воды в реках и водоемах составляет от 7,2 до 12 градусов.-0-





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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца недели на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к повышению. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.