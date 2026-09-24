Как изменился порядок открытия благотворительных счетов на лечение, рассказали в Минюсте 

"Указ Президента от 7 сентября 2026 года №304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения" четко определяет и дает возможность открывать счета всем физическим лицам, которые действительно нуждаются в оказании медицинской помощи и дорогостоящем лечении, или их родственникам. Для этого родственники должны подтвердить свое родство и предоставить медицинские справки, подтверждающие диагноз", - сказала Наталья Филиппова.
"Блогеры будут иметь возможность активно участвовать в благотворительной работе, но не смогут открывать счета на себя. Их работа должна быть направлена на максимальное информирование, то есть мы запрещаем открывать счета людям, которые не причастны к конкретной семье", - добавила она.
Кроме того, если раньше физические лица могли заводить несколько счетов в разных банках, то сейчас на одно физическое лицо может быть открыт единственный счет.
Наталья Филиппова подчеркнула, что основные изменения коснулись физических лиц. Благотворительные фонды также продолжат работать с семьями, которые нуждаются в медицинской помощи, но будет уточнен механизм контроля их работы налоговыми органами.
По словам первого заместителя министра юстиции, изменения связаны с тем, что всегда находятся недобросовестные граждане, которые наживаются на людской беде и используют благотворительные счета в своих целях. Правоохранительные органы часто сталкиваются с фактами мошенничества и злоупотреблением в этих сферах, поэтому государство создало прозрачную правовую основу и понятный алгоритм для осуществления сбора средств и их целевого использования людьми, которые в этой помощи нуждаются.
Наталья Филиппова отметила, что сегодня также продолжается информационная работа с сотрудниками различных структур, чтобы каждый понимал, как работать с гражданами, которые хотят открыть благотворительные счета.-0-
Фото Ярослава Зарецкого