Как изменился порядок открытия благотворительных счетов на лечение, рассказали в Минюсте 

Наталья Филиппова отметила, что сегодня также продолжается информационная работа с сотрудниками различных структур, чтобы каждый понимал, как работать с гражданами, которые хотят открыть благотворительные счета.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 12 сентября в Беларуси ввели четкие правила сбора средств для оказания медицинской помощи во время благотворительной деятельности. Как изменился порядок открытия благотворительных счетов, журналистам рассказала первый заместитель министра юстиции Наталья Филиппова, передает корреспондент БЕЛТА."Указ Президента от 7 сентября 2026 года №304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения" четко определяет и дает возможность открывать счета всем физическим лицам, которые действительно нуждаются в оказании медицинской помощи и дорогостоящем лечении, или их родственникам. Для этого родственники должны подтвердить свое родство и предоставить медицинские справки, подтверждающие диагноз", - сказала Наталья Филиппова."Блогеры будут иметь возможность активно участвовать в благотворительной работе, но не смогут открывать счета на себя. Их работа должна быть направлена на максимальное информирование, то есть мы запрещаем открывать счета людям, которые не причастны к конкретной семье", - добавила она.Кроме того, если раньше физические лица могли заводить несколько счетов в разных банках, то сейчас на одно физическое лицо может быть открыт единственный счет.Наталья Филиппова подчеркнула, что основные изменения коснулись физических лиц. Благотворительные фонды также продолжат работать с семьями, которые нуждаются в медицинской помощи, но будет уточнен механизм контроля их работы налоговыми органами.По словам первого заместителя министра юстиции, изменения связаны с тем, что всегда находятся недобросовестные граждане, которые наживаются на людской беде и используют благотворительные счета в своих целях. Правоохранительные органы часто сталкиваются с фактами мошенничества и злоупотреблением в этих сферах, поэтому государство создало прозрачную правовую основу и понятный алгоритм для осуществления сбора средств и их целевого использования людьми, которые в этой помощи нуждаются.