Как изменилась жизнь в Западной Беларуси после объединения с БССР? Марзалюк озвучил цифры и факты 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" рассказал, как изменился уровень жизни на западнобелорусских землях после окончания польской оккупации и воссоединения с БССР.Историк обратил внимание, что до Великой Отечественной войны, с 1939 по 1941 год, на территории Западной Беларуси, которая воссоединилась с БССР, происходила реконструкция существовавших ранее и строительство новых промышленных предприятий. В это же время все малоземельные и безземельные крестьяне получили более 1 млн га земли. Большие усилия были приложены и в социальной сфере. Благодаря решительным действиям советской власти, была налажена система бесплатного медицинского обслуживания. Открывались больницы, родильные дома, поликлиники и амбулатории.Широко развивалось народное образование. В 1940/1941 учебном году в западнобелорусском регионе функционировало 5959 школ, из них более 4500 обучали детей на белорусском языке. "Замечу, всего этого белорусы были лишены в панской Польше", - подчеркнул Игорь Марзалюк."Белорусские крестьяне наделялись экспроприированными землями польских собственников. Шел процесс белорусизации системы народного образования, государственных учреждений. Белорусы получили социальную сатисфакцию. Впервые после того, как закончилась польская оккупация, белорусы становились государственными чиновниками и служащими. Резко улучшилось медицинское обслуживание населения, ликвидировалась безработица", - резюмировал историк.-0-