"Белорусские крестьяне наделялись экспроприированными землями польских собственников. Шел процесс белорусизации системы народного образования, государственных учреждений. Белорусы получили социальную сатисфакцию. Впервые после того, как закончилась польская оккупация, белорусы становились государственными чиновниками и служащими. Резко улучшилось медицинское обслуживание населения, ликвидировалась безработица", - резюмировал историк.-0-
Общество
13 сентября 2026, 14:05
Как изменилась жизнь в Западной Беларуси после объединения с БССР? Марзалюк озвучил цифры и факты
Скриншот видео БЕЛТА
Новости темы "Настоящая история. Лекции"
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка" рассказал, как изменился уровень жизни на западнобелорусских землях после окончания польской оккупации и воссоединения с БССР.
Историк обратил внимание, что до Великой Отечественной войны, с 1939 по 1941 год, на территории Западной Беларуси, которая воссоединилась с БССР, происходила реконструкция существовавших ранее и строительство новых промышленных предприятий. В это же время все малоземельные и безземельные крестьяне получили более 1 млн га земли. Большие усилия были приложены и в социальной сфере. Благодаря решительным действиям советской власти, была налажена система бесплатного медицинского обслуживания. Открывались больницы, родильные дома, поликлиники и амбулатории.
"Белорусские крестьяне наделялись экспроприированными землями польских собственников. Шел процесс белорусизации системы народного образования, государственных учреждений. Белорусы получили социальную сатисфакцию. Впервые после того, как закончилась польская оккупация, белорусы становились государственными чиновниками и служащими. Резко улучшилось медицинское обслуживание населения, ликвидировалась безработица", - резюмировал историк.-0-
"Белорусские крестьяне наделялись экспроприированными землями польских собственников. Шел процесс белорусизации системы народного образования, государственных учреждений. Белорусы получили социальную сатисфакцию. Впервые после того, как закончилась польская оккупация, белорусы становились государственными чиновниками и служащими. Резко улучшилось медицинское обслуживание населения, ликвидировалась безработица", - резюмировал историк.-0-
Новости рубрики Общество
Огневая, физподготовка, рукопашный бой. Проверочные занятия прошли в 7-й милицейской бригаде внутренних войск МВД
Главное
Топ-новости
Огневая, физподготовка, рукопашный бой. Проверочные занятия прошли в 7-й милицейской бригаде внутренних войск МВД
С нами интереснее