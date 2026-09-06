Как идет проверка боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все - от командира до бойца - осознают ответственность и значимость проводимого мероприятия, понимают, что они представляют внутренние войска и Министерство внутренних дел в целом, заявил первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник штаба Александр Быков, комментируя ход проверки боевой готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД, инициированной Президентом. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.



"Соединение приведено в степень боевой готовности "Полная", осуществляется перевод с мирного на военное время в объеме, определенном государственным секретарем Совета безопасности. Органы управления перешли на боевой режим работы. В кратчайшие сроки и со значительным опережением установленных временных показателей отмобилизованы военнообязанные ряда подразделений, указанных в распоряжении", - отметил Александр Быков.



С добровольцами проводятся учебные мероприятия по плану одиночной подготовки, их уже подводят к слаживанию и ротным тактико-специальным учениям.



"На занятиях отрабатываются вопросы общевойсковой подготовки. Бойцы освежают в памяти навыки огневой, тактической, медицинской подготовки. Дополнительно даем практику в использовании БЛА, управлении средствами повышенной маневренности, мотоциклами, квадроциклами. Помимо этого, проверили уровень физподготовки всех мобилизованных - она на высоком уровне", - сказал первый заместитель командующего.



Также он акцентировал, что все мероприятия проходят на фоне постоянного воздействия условного противника, в районах пунктов постоянной дислокации и слаживания работают условные диверсионно-разведывательные группы, предпринимаются попытки нападения, огневого воздействия и атаки беспилотниками.



"Наши дежурные силы умело обеспечивают непосредственное, походное и сторожевое охранение. Значительная часть противоборствующей стороны уничтожена, ряд диверсантов задержаны. Министр внутренних дел Иван Кубраков ежедневно контролирует работу проверяемых подразделений, нацеливает на результат", - отметил Александр Быков.-0-