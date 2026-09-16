Как идет подготовка к отопительному сезону, рассказали в МЖКХ 

На 1 сентября в целом по стране выполнены задания по 33 видам работ по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду. На стадии завершения (90% и более) находится 21 вид работ.
Создали запас древесного топлива в размере 1,746 млн куб.м, или 112,3% от задания, дров - 126,8%. Провели испытания тепловых сетей на 100%.
На стадии завершения находится ремонт систем отопления жилых домов (98,8%), бойлеров (98,5%), остекление мест общего пользования в многоквартирных домах (99,5%), проверка дымовых и вентиляционных каналов в более 164376 квартирах (98,4%), оформление паспортов готовности на 3,331 тыс. теплоисточниках ЖКХ (98,6%).
"Работы по подготовке объектов ЖКХ продолжаются. Основные мероприятия планируется завершить до 20 сентября, оформление и регистрацию паспортов готовности теплоисточников и потребителей - до 30", - добавили в пресс-службе.-0-
Фото Николая Петрова, Министерства жилищно-коммунального хозяйства