Как готовят специалистов АПК и какие существуют меры поддержки молодежи в отрасли, рассказали в Минсельхозпроде

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько учебных заведений готовят специалистов для аграрной сферы и какие действуют меры поддержки молодежи, рассказал на пресс-конференции начальник главного управления образования, науки и кадровой политики Министерства сельского хозяйства и продовольствия Владимир Самсонович, передает корреспондент БЕЛТА.



Владимир Самсонович отметил, что высоких результатов в сельском хозяйстве удается достигать благодаря государственной кадровой политике в аграрной отрасли и людям, которые работают на селе (механизаторам, животноводам, полеводам), - специалистам всех уровней. В отрасли занято около 220 тыс. работников. Он подчеркнул важность подготовки специалистов, которая проводится в четырех высших и 33 средних специальных учреждениях образования. "В 2026 году контрольные цифры приема были увеличены, - констатировал он. - Это говорит о востребованности специальностей отрасли. На уровне государства идет значительная поддержка тружеников села и молодых специалистов, к примеру, есть льготные кредиты на жилье".



Материально-техническая база учреждений образования страны финансируется по госпрограмме, техника и технологии часто внедряются с опережением. "Выходит опытный образец машины - он передается в учреждение образования. То же самое с сортами зерновых и кормовых культур, а на занятиях отрабатываются методики, которые завтра будут применять молодые и опытные специалисты", - дополнил Владимир Самсонович.



Для поступления в аграрные вузы предусмотрены определенные льготы. Есть заочная форма обучения. Сейчас идет вступительная кампания - с 15 октября до 30 ноября проводится прием в средние специальные учреждения образования, с 15 ноября по 5 декабря - в высшие учреждения образования.



Начальник главного управления образования, науки и кадровой политики также отметил, что в сельских населенных пунктах развивается транспортное сообщение, ведутся дорожные работы - поставлена задача привести в порядок, асфальтировать дороги к агрогородкам и в целом к населенным пунктам. "Важно, чтобы на селе жили люди, работали и получали ту продукцию, которая крайне востребована не только у жителей страны, но и имеет значительный экспортный потенциал", - сказал он.-0-