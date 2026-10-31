"Как глоток свежего воздуха". Жителям Алешек на гомельской земле предоставляют все необходимое

Беларусь выполняет свою роль в гуманитарной операции для жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск является участником международного процесса, обеспечивая выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии.
Как сообщалось, аэропорт Гомель стал одной из ключевых точек в маршруте спасения мирных жителей Алешек. Отсюда на одном борту стартовали представители России и Украины в сторону эпицентра необходимой помощи.
Здесь же встретили эвакуированных из прифронтовых Алешек. После нескольких часов в пути в автобусах, а затем полета в самолете люди оказались на белорусской земле под мирным небом. Это семьи с детьми, престарелые граждане. Покидая свои дома, они взяли с собой лишь минимум вещей. Все нажитое осталось в месте, где они уже не могли находиться, опасаясь за себя и близких. Среди прибывших есть и маломобильные люди, которым требовалась дополнительная помощь в перемещении.
Для некоторых важно было забрать с собой питомцев, которые стали частью семьи. Хозяева предпочли оставить какие-то ценности, но взять любимцев.
Учитывая непростые обстоятельства, в которых годами жили люди, в Гомельской области сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек могли почувствовать себя в безопасности.
Спустившись с самолетов, все эвакуированные получили необходимую им помощь и поддержку. Гомельские спасатели, медики, волонтеры Белорусского Красного Креста не оставляют без внимания ни одного человека.
В каждом из модулей палаточного квартала, а также в здании аэропорта оказывают поддержку тем, кто фактически стоит на пороге новой жизни. Горячее питание, помощь и консультации медиков и психологов МЧС - жителей Алешек встретили по-родственному тепло.
Молочные смеси и каши, наборы продуктов с собой, предметы гигиены и даже зонты и дождевики на случай осадков, а также корм для животных - учтены все моменты.
Люди, которые годами жили как на вулкане, наконец получили глоток свежего воздуха, оказавшись вдали от острого конфликта.
В аэропорту Гомель участники миссии от Беларуси протягивают руку помощи, и жители Алешек ее с благодарностью принимают. На пути к воссоединению со своими семьями им важно ощутить поддержку.
Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.
Этап гуманитарной операции в самих Алешках прошел без происшествий, по плану. При непосредственном участии уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца людям доставлено несколько десятков тонн гуманитарного груза, включая продукты, лекарства, топливо и др. Желающие покинуть регион были эвакуированы. Часть из них осталась на территории России, остальные следуют в Украину через Беларусь, где обеспечена безопасность для каждого.
Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.
Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-
Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой