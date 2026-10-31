"Как глоток свежего воздуха". Жителям Алешек на гомельской земле предоставляют все необходимое

Беларусь выполняет свою роль в гуманитарной операции для жителей прифронтового города Алешки Херсонской области. Минск является участником международного процесса, обеспечивая выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии.

Как сообщалось, аэропорт Гомель стал одной из ключевых точек в маршруте спасения мирных жителей Алешек. Отсюда на одном борту стартовали представители России и Украины в сторону эпицентра необходимой помощи. Как сообщалось, аэропорт Гомель стал одной из ключевых точек в маршруте спасения мирных жителей Алешек. Отсюда на одном борту стартовали представители России и Украины в сторону эпицентра необходимой помощи.





Здесь же встретили эвакуированных из прифронтовых Алешек. После нескольких часов в пути в автобусах, а затем полета в самолете люди оказались на белорусской земле под мирным небом. Это семьи с детьми, престарелые граждане. Покидая свои дома, они взяли с собой лишь минимум вещей. Все нажитое осталось в месте, где они уже не могли находиться, опасаясь за себя и близких. Среди прибывших есть и маломобильные люди, которым требовалась дополнительная помощь в перемещении.

Для некоторых важно было забрать с собой питомцев, которые стали частью семьи. Хозяева предпочли оставить какие-то ценности, но взять любимцев. Для некоторых важно было забрать с собой питомцев, которые стали частью семьи. Хозяева предпочли оставить какие-то ценности, но взять любимцев.





Учитывая непростые обстоятельства, в которых годами жили люди, в Гомельской области сделали все возможное, чтобы прибывшие из Алешек могли почувствовать себя в безопасности.





Спустившись с самолетов, все эвакуированные получили необходимую им помощь и поддержку. Гомельские спасатели, медики, волонтеры Белорусского Красного Креста не оставляют без внимания ни одного человека.





В каждом из модулей палаточного квартала, а также в здании аэропорта оказывают поддержку тем, кто фактически стоит на пороге новой жизни. Горячее питание, помощь и консультации медиков и психологов МЧС - жителей Алешек встретили по-родственному тепло.

Молочные смеси и каши, наборы продуктов с собой, предметы гигиены и даже зонты и дождевики на случай осадков, а также корм для животных - учтены все моменты. Молочные смеси и каши, наборы продуктов с собой, предметы гигиены и даже зонты и дождевики на случай осадков, а также корм для животных - учтены все моменты.

Люди, которые годами жили как на вулкане, наконец получили глоток свежего воздуха, оказавшись вдали от острого конфликта. Люди, которые годами жили как на вулкане, наконец получили глоток свежего воздуха, оказавшись вдали от острого конфликта.





В аэропорту Гомель участники миссии от Беларуси протягивают руку помощи, и жители Алешек ее с благодарностью принимают. На пути к воссоединению со своими семьями им важно ощутить поддержку.





Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам.





Этап гуманитарной операции в самих Алешках прошел без происшествий, по плану. При непосредственном участии уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Яны Лантратовой и уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца людям доставлено несколько десятков тонн гуманитарного груза, включая продукты, лекарства, топливо и др. Желающие покинуть регион были эвакуированы. Часть из них осталась на территории России, остальные следуют в Украину через Беларусь, где обеспечена безопасность для каждого.

Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта. Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта.





Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск стал активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-





Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Эвакуированным из прифронтового города Алешки прямо на территории гомельского аэропорта, где приземлились борты, оказывают необходимую помощь в палаточном лагере, передает корреспондент БЕЛТА.