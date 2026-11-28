28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие меры ценового регулирования применяются министерством, чтобы сохранить доступную стоимость социально значимых овощей борщового набора и не допустить их сезонного удорожания, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела потребительского рынка управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталия Черепович.





Наталия Черепович пояснила, что это один из тех вопросов, по которым МАРТ работает в связке с Министерством сельского хозяйства и продовольствия. "Минсельхозпрод изначально утверждает предельные отпускные цены на продукцию государственного заказа. И на основании этих цен МАРТ уже утверждает предельные розничные цены. Мы наблюдаем за ситуацией, за конъюнктурой рынка, что происходит. При необходимости корректируем эти цены", - обратила внимание она.

В пример она привела ситуацию с яблоками: изначально розничная цена была установлена на уровне 4 рублей 80 копеек. Однако из-за избыточного предложения она была снижена до 3 рублей 71 копейки в этом сезоне. В пример она привела ситуацию с яблоками: изначально розничная цена была установлена на уровне 4 рублей 80 копеек. Однако из-за избыточного предложения она была снижена до 3 рублей 71 копейки в этом сезоне.





Также представитель МАРТ объяснила, что предпринимает ведомство в случае выявления роста цен. "Все индивидуально и зависит от ситуации, но если мы усматриваем объективное нарушение цены, законодательства, это может быть чревато и штрафами", - пояснила она. В минувшем сезоне такие ситуации выявлялись точечно.

В прошедшем межсезонном периоде также не наблюдалось массовых жалоб потребителей на качество овощной продукции. Она напомнила, что подобные обращения были характерны для предыдущего межсезонья, когда возникали проблемы с картофелем (в частности, из-за его мелкого размера). Все поступающие жалобы рассматриваются в индивидуальном порядке с учетом конкретных обстоятельств. Для решения вопросов ведомство взаимодействует с Минсельхозпродом и облисполкомами: в зависимости от ситуации направляются запросы и проводится необходимая проработка проблем. В прошедшем межсезонном периоде также не наблюдалось массовых жалоб потребителей на качество овощной продукции. Она напомнила, что подобные обращения были характерны для предыдущего межсезонья, когда возникали проблемы с картофелем (в частности, из-за его мелкого размера). Все поступающие жалобы рассматриваются в индивидуальном порядке с учетом конкретных обстоятельств. Для решения вопросов ведомство взаимодействует с Минсельхозпродом и облисполкомами: в зависимости от ситуации направляются запросы и проводится необходимая проработка проблем.





Наталия Черепович подробно разъяснила требования к торговому ассортименту, отметив, что он должен в обязательном порядке включать товары из стабилизационных фондов (туда добавляется чеснок и зеленные культуры). При этом для них установлено сезонное ограничение. Для базовых овощей (картофеля, моркови, свеклы) сезон определяется сроком с августа по май. В этот период их присутствие в торговом зале должно обеспечиваться непрерывно в течение всего рабочего дня объекта.





Также она акцентировала внимание на нюансах межсезонья. Заготовители, получившие продукцию в рамках государственного заказа, обязаны реализовать ее в торговой сети. Таким образом, наличие этих товаров на прилавках обусловлено не столько правилами обязательного ассортимента, сколько условиями госзаказа, которые заготовители должны соблюдать.





Кроме того, представитель МАРТ затронула механизм координации поставок продукции из стабилизационных фондов. Стабилизационные фонды формируются заранее, исходя из потребностей, рассчитанных еще в феврале, что позволяет изначально избежать предполагаемого дефицита. В течение межсезонья Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с комитетами по сельскому хозяйству, управлениями торговли облисполкомов и Минского горисполкома отслеживает расходование этих фондов. У каждого облисполкома есть собственный график помесячного расхода (например, на январь - февраль). Если наблюдается опережающее расходование запасов по сравнению с планом (например, в декабре было израсходовано больше, чем предполагалось), ведомство совместно с местными властями прогнозирует дальнейшую ситуацию.

При угрозе нехватки объемов совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом осуществляется поиск дополнительных поставщиков или тех, у кого имеются свободные объемы для пополнения стабилизационного фонда. В обратной ситуации, когда продукция расходуется медленнее плана, согласно постановлению №399, допускается ее вывод на иные цели. Это происходит по обращению поставщиков при согласии заготовителей, подтверждающих, что данная продукция им более не требуется.-0- При угрозе нехватки объемов совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом осуществляется поиск дополнительных поставщиков или тех, у кого имеются свободные объемы для пополнения стабилизационного фонда. В обратной ситуации, когда продукция расходуется медленнее плана, согласно постановлению №399, допускается ее вывод на иные цели. Это происходит по обращению поставщиков при согласии заготовителей, подтверждающих, что данная продукция им более не требуется.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.