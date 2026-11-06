Как доплата в ФСЗН поможет сформировать страховой стаж, пояснили в Минтруда

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плательщики налога на профессиональный доход могут добровольно доплачивать взносы на пенсионное страхование в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Это позволяет сформировать страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Налог на профессиональный доход уже включает взносы в ФСЗН - на них направляется 60% суммы налога. Но при небольшом доходе этих отчислений может не хватить для зачета полного года страхового стажа. Поэтому может понадобиться доплата.





Для полного зачета года взносы на пенсионное страхование должны составлять не менее 29% от минимальной заработной платы за каждый месяц.





Сумму рассчитывает ФСЗН по итогам года с учетом взносов, уже поступивших в составе НПД. Самостоятельно делать расчет не нужно. Расчет за 2026 год будет доступен с 1 февраля 2027 года. Узнать размер доплаты можно в личном кабинете на портале ФСЗН, в мобильном приложении ФСЗН в системе ЕРИП.





Внести доплату необходимо не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. Например, за 2026 год - не позднее 31 марта 2027 года.





В ведомстве подчеркнули, что доплата является добровольной. Однако при недостаточной сумме поступивших взносов год будет зачтен в страховой стаж не полностью.-0-