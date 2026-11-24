



Факт 19. Срок полномочий Всебелорусского народного собрания - пять лет





Полномочия Всебелорусского народного собрания очередного созыва начинаются со дня его первого заседания и заканчиваются в день открытия первого заседания ВНС нового созыва. Заседания собрания созываются его Председателем. При этом первое заседание ВНС нового созыва открывает и до избрания Председателя ведет председатель Центральной избирательной комиссии либо его заместитель.

Первое заседание Всебелорусского народного собрания в Минске 19-20 октября 1996 года

Второе заседание Всебелорусского народного собрания в Минске 18-19 мая 2001 года

Александр Лукашенко во время третьего Всебелорусского народного собрания 2-3 марта 2006 года

Четвертое Всебелорусское народное собрание прошло 6-7 декабря 2010 года





Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся не реже одного раза в год (до изменений Конституции - раз в пять лет). ВНС может быть созвано на внеочередное заседание по инициативе Президента, Президиума ВНС, обеих палат Национального собрания (совместным решением), а также по инициативе не менее 150 тыс. граждан Беларуси, обладающих избирательным правом.

Пятое Всебелорусское народное собрание 22-23 июня 2016 года

Шестое Всебелорусское народное собрание 11-12 февраля 2021 года





Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Беларуси, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Третье заседание VII ВНС пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года.-0-





24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После референдума 2022 года в законодательстве был закреплен порядок проведения заседаний Всебелорусского народного собрания. В связи с 30-летним юбилеем ВНС БЕЛТА предлагает вспомнить историю одного из важнейших органов политической системы Беларуси. 30 лет, 30 фактов, 30 публикаций - агентство подготовило серию материалов о собрании, в которых расскажет о становлении высшего органа народовластия и его современной роли в жизни нашей страны.