Как будет работать Академия интеллектуальных технологий, рассказали в Минобразования 

- Обучаться в Академии интеллектуальных технологий смогут выпускники школ, вузов, студенты и состоявшиеся ученые
- Академия интеллектуальных технологий: кто сможет поступить и чему будут учить. Рассказываем подробности
Как подчеркнул министр, Академия станет нестандартным учреждением образования, ее двери будут открыты абсолютно для всех независимо от возраста и уровня образования. Главное - иметь идею для реализации конкретной разработки. "Отбор будет проходить через региональные этапы и финальное испытание. В основе лежит индивидуальная или групповая проектная деятельность. Поступление в Академию - это защита проекта и сдача внутреннего испытания. Такой практико-ориентированный подход еще на стадии вхождения в Академию будет гарантировать, что придут не просто подготовленные, образованные люди, а готовые реализовывать конкретные наработки для экономики страны", - сказал Андрей Иванец.
Преподавать в Академии будут профессора ведущих университетов, ученые академических институтов и отраслевые разработчики. Это позволит создавать междисциплинарные проекты на стыке науки и практики, которые в достаточно сжатые сроки смогут дать конкретные результаты.
Подготовка сконцентрирована на трех ключевых направлениях. "В рамках школы промышленных технологий будут развиваться робототехнические системы. Это общемировой тренд, - сказал министр образования. - Сегодня сложно представить какое-либо направление или отрасль без новых материалов, поэтому прикладное материаловедение для различных сфер применения - это еще одно направление".
В школе цифровых технологий - это беспроводные связи, дистанционное зондирование Земли, а также финансово-цифровые технологии и искусственный интеллект.
Созданию Академии предшествовала более чем двухлетняя подготовительная работа. Андрей Иванец напомнил, что указом главы государства предусмотрена возможность корректировки образовательных программ и форматов обучения по заказу реального сектора экономики для обеспечения гибкой образовательной среды. "Академия должна стать своего рода пилотной инновационной площадкой для апробации новых программ, которые могут быть масштабированы и распространены на университеты страны", - заключил министр образования.-0-