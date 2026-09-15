Как будет работать Академия интеллектуальных технологий, рассказали в Минобразования 

Как подчеркнул министр, Академия станет нестандартным учреждением образования, ее двери будут открыты абсолютно для всех независимо от возраста и уровня образования. Главное - иметь идею для реализации конкретной разработки. "Отбор будет проходить через региональные этапы и финальное испытание. В основе лежит индивидуальная или групповая проектная деятельность. Поступление в Академию - это защита проекта и сдача внутреннего испытания. Такой практико-ориентированный подход еще на стадии вхождения в Академию будет гарантировать, что придут не просто подготовленные, образованные люди, а готовые реализовывать конкретные наработки для экономики страны", - сказал Андрей Иванец.



