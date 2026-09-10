Как белорусы оценивают условия жизни в своем населенном пункте - социсследование 

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Фото Сергея Шелега

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как белорусы оценивают условия жизни в своем населенном пункте, рассказала начальник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Ирина Русак, комментируя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития страны, передает корреспондент БЕЛТА.Как высокий оценивают общий уровень социально-экономического развития своего населенного пункта 71,2% опрошенных. Удовлетворены работой объектов торговли 87,9%, работой объектов общественного питания (столовых, кафе, ресторанов) - 64,3%.Удовлетворены возможностями отдыха, проведения досуга 63,7% участников исследования, 72,2% - работой общественного транспорта, 70,4% - качеством дорог, 61,2% - работой служб ЖКХ, 62,7% - обустройством дворов, детских игровых площадок, улиц.Работой учреждений здравоохранения удовлетворены 64,9% опрошенных.В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование по актуальным вопросам социально-экономического развития Беларуси. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Первую часть результатов масштабного исследования презентовали в Минске.