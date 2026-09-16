Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране - социсследование

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как белорусы оценивают уровень безопасности в стране, рассказал директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мысливец, презентуя результаты республиканского социологического исследования
, которые касаются общественно-политической тематики, передает корреспондент БЕЛТА.
На вопрос "Чувствуете ли Вы себя в безопасности в стране в целом?" 91,1% опрошенных ответили "да", 3,3% - "нет", остальные затруднились ответить. На улицах своего населенного пункта в безопасности себя чувствуют 95,1% респондентов, "нет" ответили только 2,6%.
В июле-августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали вторую часть результатов социсследования, которая касается общественно-политической тематики.
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