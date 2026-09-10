Как белорусы оценивают свое материальное положение - социсследование 

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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как белорусы оценивают свое материальное положение и распоряжаются доходами, рассказал заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА."Назову некоторые тренды, заслуживающие внимания по результатам аналитической обработки.- экономические настроения умеренно оптимистичные. Граждане признают и ценят результаты социальной политики государства. При всех нюансах оценивают свое материальное положение и уровень развития страны как достаточно приемлемый. Примечательно, что жители села оценивают материальное благополучие своих семей немножко выше, чем жители Минска", - сказал Виталий Пунченко.- рациональное трудолюбие. "Граждане ценят свое рабочее место, готовы много и напряженно работать, но если будут видеть измеримый результат: достойный заработок, профессиональная самореализация. При этом присутствует значительная часть людей, в том числе молодежь, которая ценит свое свободное время и комфорт", - обозначил заместитель директора БИСИ.- финансовая рачительность и бережливость. "Белорусы рационально распределяют свои доходы, считают деньги. Треть респондентов используют возможности рассрочки или кредита. Примерно столько же делает наличные накопления в белорусских рублях. Исследование зафиксировало существенную разницу в предпочтениях валюты для накопления в пользу белорусского рубля", - отметил Виталий Пунченко.включает формулу жизненных ценностей белорусов - это здоровье, семья, достаток, душевный комфорт, любовь и согласие. "Примечательно, что развлечения и статус не являются важным показателем качества жизни наших граждан. В большей степени ценятся интересная работа, человеколюбие, помощь людям", - обратил внимание замдиректора БИСИ.Кроме того, сохраняется. Основными мотивами переезда в крупный город или столицу для граждан являются возможность больше зарабатывать, улучшить жилищные условия, получить образование и профессию. Для части граждан важна доступная инфраструктура.Следующий тренд -пока сдержанные. "Большинство граждан планируют иметь одного-двух детей. При этом в идеале достаточно большая часть населения готова к многодетности. При этом граждане очень дорожат личностным развитием своих детей, расширением возможностей получения хорошего образования, перспективной профессии", - сделал акцент Виталий Пунченко."Граждане любят свою страну и хотят жить в Беларуси. Среди основных целей своего выезда за границу граждане называют туризм, отдых, посещение родственников, временную работу. Исследование показало дружелюбное отношение белорусов ко всем национальностям, стремление к добрососедству. Белорусы гордятся своей страной. Исследование показывает разнообразную палитру предметов национальной гордости", - отметил заместитель директора БИСИ.В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.-0-Фото Сергея Шелега