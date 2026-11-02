2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждая четвертая заявка на заказ дров поступает через онлайн-систему, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.
Сервис заработал с 1 октября. Он позволяет гражданам оставить и оплатить заявку на дрова в лесхозах отрасли без посещения лесничеств. Сделать это можно как на сайте drova.belgosles.by, так и с помощью специального telegram-бота.
"Если изначально таким образом можно было заказать только дрова в круглом виде, то в последующем появилась возможность заказа дров в колотом виде в тех лесхозах, которые их производят. Новый сервис позволяет также фиксировать и анализировать заявки, оставленные в лесничествах традиционным способом. Это в свою очередь помогает Минлесхозу отслеживать своевременность и полноту выполнения заявок. При возникновении проблемных вопросов ведомство имеет возможность оперативно вмешаться в процесс", - отметили в пресс-службе.
В октябре белорусы оставили более 21 тыс. заявок на дрова общим объемом свыше 165 тыс. кубометров. Большинство из них уже выполнены: потребителям отгружено 122 тыс. кубометров дров.
Как свидетельствуют данные аналитики, 94% заявок поступило на дрова в круглом виде (19 774 заявки), доля заявок на колотые дрова составила 6% (1 257 заявок). Более 50% всех заявок граждане предпочли оставить лично, посетив лесничества, еще 25% заявок сделаны в телефонном режиме, около 20% - через новую веб-платформу, 4% обратившихся воспользовались telegram-ботом.
"Таким образом, общее количество граждан, воспользовавшихся новым онлайн-сервисом в октябре, составило почти 5 тыс. человек. Наибольшую активность проявили жители Минской и Гомельской областей", - добавили в пресс-службе.-0-
Общество
02 ноября 2026, 16:17
Как белорусы оценили новый сервис по онлайн-заказу дров, рассказали в Минлесхозе
Фото Pexels
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