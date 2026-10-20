Как Беларусь продвигает турпродукт через тревел-платформы Китая?

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция в цифровые экосистемы и тревел-платформы Китая - важнейший элемент в продвижении белорусского туристического продукта на китайском рынке. Об этом заявил заместитель директора Национального агентства по туризму Денис Бежок в Бресте на белорусско-китайском туристическом форуме, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
Как подчеркнул Денис Бежок, туризм рассматривается как ключевой инструмент народной дипломатии и гуманитарного сотрудничества. Присутствие в цифровой среде КНР нацелено на то, чтобы сделать Беларусь максимально доступной и понятной для китайских туристов.
Например, крупнейший туристический агрегатор Китая Ctrip используется для размещения пакетных туров, бронирования белорусских отелей и продвижения авиамаршрутов из Пекина, Сианя и Урумчи. Белорусские субъекты туристической деятельности создают официальные аккаунты на площадках Xiaohongshu, WeChat и Sina Weibo.
В сентябре 2026 года благодаря проекту Нацагентства по туризму и Беларусбанка при содействии посольства Беларуси в Китае страну посетили китайские топ-блогеры с общим охватом более 50 млн подписчиков. Весь созданный ими контент транслируется напрямую в экосистемы Douyin, Weibo и Bilibili, генерируя целевой интерес у китайской аудитории.
Денис Бежок также проинформировал о деятельности Национального агентства по туризму в новом статусе регулятора, координирующего государственную политику и работу местных органов в сфере туризма, и рассказал о создании государственной информационной системы (ГИС) "Туризм", планируемой к запуску в начале 2027 года.-0-