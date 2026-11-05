Качество мобильной связи и интернета вдоль железных дорог в Беларуси улучшится

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос повышения качества и доступности услуг электросвязи вдоль железнодорожных путей рассмотрели в управлении Белорусской железной дороги, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
Запланированы мероприятия по детальному обследованию мест установки дополнительных базовых станций с учетом возможности задействования инфраструктуры железной дороги.
Планируется, что в 2029 году сеть стандарта связи 4G/LTE должна в полном объеме охватить железнодорожные участки Орша - Минск - Брест, Гудогай - Минск - Гомель, Езерище - Орша - Жлобин, входящие в систему транспортных коридоров.
В совещании приняли участие первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач, главный инженер государственного объединения "Белорусская железная дорога" Сергей Новодворский, представители компаний-операторов сотовой связи, руководство структурных подразделений управления БЖД.-0-