Министр назвал главный ориентир - строительство должно работать на человека и на развитие страны. Именно такой подход позволяет сохранять преемственность и двигаться вперед.-0-





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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие задачи стоят перед строительным комплексом по развитию городов и сельских населенных пунктов, рассказал министр архитектуры и строительства Вадим Ольшевский во время Единого дня информирования на предприятии "Пинсксовхозстрой - ПМК №14". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минстройархитектуры.Министр подчеркнул, что за три десятилетия ВНС стало важнейшим механизмом формирования стратегических приоритетов развития Беларуси. Для строительной отрасли его решения всегда имели особое значение, в том числе по реализации государственной программы возрождения и развития села.По словам Вадима Ольшевского, формирование агрогородков показало принципиально важный подход: жилье должно строиться вместе с созданием полноценной среды (социальная инфраструктура, благоустройство, необходимые объекты и услуги). Сегодня в Беларуси 1426 агрогородков, где проживают около 900 тыс. человек."Современная строительная политика - уже не только квадратные метры и объемы ввода. Это качество городской и сельской среды, доступность, энергоэффективность, благоустройство, комфорт и безопасность человека", - отметил Вадим Ольшевский.Для строительного комплекса сейчас важно работать на опережение: повышать эффективность, развивать инфраструктуру, комплексно осваивать территории. Отдельное направление - технологии. Отрасль должна не просто реагировать на изменения, а быть одним из драйверов технологического обновления страны.