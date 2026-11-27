27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Юрий Шулейко назначен генеральным директором Гродненского мясокомбината, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.



Карьера Юрия Шулейко тесно связана с перерабатывающей отраслью. В 1992-1994 годах он работал мастером по ремонту технологического оборудования и исполняющим обязанности главного энергетика Гродненского мясокомбината, в 1994-1996 годах возглавлял мясоцех сельскохозяйственного коллективного предприятия "Обухово" Гродненского района. В 1996 году трудился заместителем директора - начальником перерабатывающего комплекса Зельвенской теплоэлектросети "Гродноэнерго".



В разные годы Юрий Шулейко руководил отделом механизации и автоматизации производственных процессов на Гродненском мясокомбинате, возглавлял Лидский мясокомбинат, предприятие "Гродненские мясомолочные продукты", государственное объединение "Гродномясомолпром".



В 2012-2013 годах - первый заместитель председателя Гродненского горисполкома, курирующий вопросы строительства и ЖКХ. В 2013 году назначен заместителем председателя Гродненского облисполкома и занимал эту должность до 2017 года, после чего был назначен помощником Президента - инспектором по Гомельской области. В 2021-2024 годах - председатель Брестского облисполкома.



В июне 2024 года Юрий Шулейко был назначен заместителем премьер-министра Беларуси. 23 ноября 2026 года этот пост занял Александр Ломский. Как уточнил тогда глава государства, Юрий Шулейко направлен на конкретный участок работы в Гродненскую область.-0-