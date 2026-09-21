Юный изобретатель из Дубровно создал робота-сумоиста и представил его в Пекине

Артем отметил, что в Пекине была большая конкуренция. За звание лучших боролись команды из 88 стран. "Я летал туда на неделю, а сами соревнования заняли только один день. Сначала роботы проходили проверку - нужно было попасть в нужные размеры и вес. Я почти прошел в плей-офф, но не хватило трех раундов. Выиграл у мексиканского робота 3:0, но проиграл китайцу со счетом 2:1 и роботу из Таиланда со счетом 2:1", - уточнил мальчик.

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Еще в первом классе Артем записался в кружок по робототехнике при школе. Тогда он даже не предполагал, что представит своего робота в Поднебесной. "Мне всегда нравилось собирать конструкторы "Лего", и это увлечение вдохновило меня заняться моделированием серьезно", - рассказал Артем.Занятия в школьном кружке проходили под руководством грамотного руководителя - учителя информатики Андрея Арутюнова, который имеет огромный педагогический опыт - 35 лет, и точно знает, как найти подход к детям.Еще в начальной школе мальчик изобрел робота для перетягивания каната и победил на областных соревнованиях. Последние два года он серьезно занимался созданием робота-сумоиста. "Раньше размеры моих роботов были 25 на 25 сантиметров, сейчас - 15 на 15. Я набирался опыта на различных соревнованиях", - подчеркнул Артем.Свою разработку он представил сначала на областных соревнованиях, затем на республиканских, где занял первое место. "Артем собрал робота самостоятельно, я только его консультировал. А программу мы делали совместно. Робот создан из деталей "Лего" и работает автономно - без управления. Его задача - вытолкнуть противника за пределы круга, при этом не покинув его самому. Диаметр круга - 70 сантиметров. По сути, это полноценный бой роботов", - отметил Андрей Арутюнов.Заключительный этап республиканского турнира по робототехнике состоялся на базе Национального детского технопарка. Проект собрал более 200 талантливых ребят, победители получили право отправиться на международный конкурс по робототехнике RobotChallenge 2026 в Китай. Среди участников - Артем. "На сборах в технопарке нам рассказывали и подсказывали, как улучшить своих роботов. Например, мне посоветовали увеличить вес на моторы: чем больше вес, тем больше их мощность. Еще мы печатали детали для роботов на 3D-принтере", - добавил он.Сейчас Артем продолжает ходить в кружок и планирует связать будущее с робототехникой. Педагог называет подопечного настоящим фанатом своего дела. "Таких детей, если честно, не так много. Ко мне приходило много ребят, а он один из самых увлеченных - все свободное время уходит на занятие робототехникой", - добавил Андрей Арутюнов.-0-