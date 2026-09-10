Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прозвучали фанфары в честь открытия 30-го международного театрального фестиваля "Белая Вежа", передает корреспондент БЕЛТА.





Приветственный адрес Президента участникам и зрителям фестиваля озвучил министр культуры Марат Марков.

На брестской сцене выступят артисты театров из болгарской Софии, грузинского Лагодехи, кыргызского Бишкека, узбекского Ташкента, армянского Еревана, казахстанских Алматы и Астаны, китайской провинции Чжэцзян, азербайджанского Баку, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Пензы, Сыктывкара, Вологды, Воронежа. Беларусь представят десять творческих коллективов из Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Витебска. На брестской сцене выступят артисты театров из болгарской Софии, грузинского Лагодехи, кыргызского Бишкека, узбекского Ташкента, армянского Еревана, казахстанских Алматы и Астаны, китайской провинции Чжэцзян, азербайджанского Баку, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Пензы, Сыктывкара, Вологды, Воронежа. Беларусь представят десять творческих коллективов из Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Витебска.

Увидеть все это разнообразие театрального искусства можно будет на шести площадках: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Брестском театре кукол, Брестском областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Показы состоятся на девяти языках: белорусском, русском, болгарском, армянском, грузинском, китайском, цыганском, узбекском и языке коми.

Организаторами фестиваля выступают Брестский облисполком, Министерство культуры при поддержке Брестского горисполкома, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

Основа программы нынешнего форума - постановки лауреатов прошлых лет. Заявлено участие коллективов из десяти стран мира. "Концепция заключалась в том, чтобы собрать коллективы, которые взяли Гран-при. Сейчас они привезли другие постановки. Некоторые неоднократно выступали на нашей сцене. В этом году конкурсной программы не будет. Это праздник, а на празднике не соревнуются", - рассказали в Брестском академическом театре драмы.В эти дни публику ожидают 30 спектаклей. Организаторы постарались учесть предпочтения зрителей разных возрастов - представлена широкая жанровая палитра. В афише - 15 спектаклей театра драмы. В программу вошли пять музыкальных и музыкально-пластических постановок, в том числе они позволят брестчанам и гостям города над Бугом насладиться грациозностью балета и эмоциями цыганского театра. Уникальным событием обещает стать опера Уцзюй. История жанра насчитывает более пятисот лет. Он сочетает различные музыкальные традиции, исторические костюмы, элементы акробатики и боевых искусств. Заявлены три моноспектакля и три представления для детской аудитории. На "Белой Веже" будут также экспериментальные спектакли, постановки театра кукол."Будут уличные постановки. Воронежский театр порадует наших маленьких зрителей представлением "Дюймовочка". Представителями Китая на улице Советской будет показано танцевальное шоу, которое горожане смогут увидеть в свободном доступе", - добавили организаторы.Закрытие форума состоится вечером 19 сентября.