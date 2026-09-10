Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 сентября 2026
Минск-Уручье Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
01:03 Мастеров танца из восьми стран объединил "Сожскі карагод" в Гомеле Культура
00:50 Канада и Украина подписали декларацию о столетнем партнерстве В мире
00:37 У побережья Омана два судна подверглись атаке В мире
00:21 Цена нефти марки Brent на ICE превысила $109 за баррель впервые с 21 мая В мире
00:05 В Ливане произошло землетрясение магнитудой 4,1 на фоне действий ВС Израиля В мире
10.09.26
10.09.26 23:58 Бакинский "Сабах" проиграл в дебютном матче футбольной Лиги чемпионов Спорт
10.09.26 23:36 В Швейцарии в ДТП с автобусом погибли несколько человек В мире
10.09.26 23:07 Смертельное ДТП произошло в Смолевичском районе Происшествия
10.09.26 22:38 Оперативно-тактическое учение с войсками ВВС и ПВО Беларуси прошло на российском полигоне Общество
10.09.26 22:07 Беларусь занимает очень важное место в моей жизни - почетный консул в Швейцарии Общество
10.09.26 22:00 От экономики до регионального сотрудничества. Беларусь и Монголия нацелены на укрепление отношений Политика
10.09.26 22:00 Четыре шайбы Цыбина принесли "Бресту" победу над "Витебском" в экстралиге Спорт
10.09.26 21:57 Минские динамовцы в овертайме уступили "Шанхайским Драконам" Спорт
10.09.26 21:50 Доля онлайн-торговли растет, важно создать комфортные правила игры в ЕАЭС - Минэкономики Экономика
10.09.26 21:46 Два матча футбольной Лиги чемпионов завершились вничью Спорт
10.09.26 21:44 Водитель иномарки протаранил технику дорожных рабочих на МКАД Происшествия
10.09.26 21:41 Как польские исследователи описывали ситуацию в Западной Беларуси? Марзалюк привел их высказывания  Общество
10.09.26 21:39 Стоимость газа в Европе достигла уровня энергокризиса 2022 года В мире
10.09.26 21:33 В Беларуси стартовала продажа валютных гособлигаций Экономика
10.09.26 21:31 Почему, по мнению Европы, надо продолжать войну в Украине, объяснил политолог  Общество
10.09.26 21:28 Кулеш шесть раз отличился на старте гандбольной Лиги чемпионов Спорт
10.09.26 21:24 В Минске эвакуировано 50 человек из-за возгорания в магазине Происшествия
10.09.26 21:21 Балетом "Лебединое озеро" на набережной реки открылся театральный фестиваль "Белая Вежа" Культура
10.09.26 21:17 Хоккеисты "Динамо-Шинника" выиграли третий матч подряд на старте сезона МХЛ Спорт
10.09.26 21:12 Фестиваль "Белая Вежа" стал самым значимым театральным событием в Беларуси - Марков Общество
10.09.26 21:06 Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран Общество
10.09.26 20:51 Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве Общество
10.09.26 20:46 Троллейбус и автомобиль столкнулись на перекрестке в Минске Происшествия
10.09.26 20:42 Беларусь и Таиланд наметили новые направления сотрудничества в торговле, туризме и культуре Политика
10.09.26 20:40 Могилевский драматический театр открыл 139-й сезон комедией "Пора любви" Культура
Все новости
Все новости

Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
10 сентября 2026, 21:06

Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прозвучали фанфары в честь открытия 30-го международного театрального фестиваля "Белая Вежа", передает корреспондент БЕЛТА. 

Приветственный адрес Президента участникам и зрителям фестиваля озвучил министр культуры Марат Марков.
Основа программы нынешнего форума - постановки лауреатов прошлых лет. Заявлено участие коллективов из десяти стран мира. "Концепция заключалась в том, чтобы собрать коллективы, которые взяли Гран-при. Сейчас они привезли другие постановки. Некоторые неоднократно выступали на нашей сцене. В этом году конкурсной программы не будет. Это праздник, а на празднике не соревнуются", - рассказали в Брестском академическом театре драмы. 
На брестской сцене выступят артисты театров из болгарской Софии, грузинского Лагодехи, кыргызского Бишкека, узбекского Ташкента, армянского Еревана, казахстанских Алматы и Астаны, китайской провинции Чжэцзян, азербайджанского Баку, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Пензы, Сыктывкара, Вологды, Воронежа. Беларусь представят десять творческих коллективов из Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Витебска. 
В эти дни публику ожидают 30 спектаклей. Организаторы постарались учесть предпочтения зрителей разных возрастов - представлена широкая жанровая палитра. В афише - 15 спектаклей театра драмы. В программу вошли пять музыкальных и музыкально-пластических постановок, в том числе они позволят брестчанам и гостям города над Бугом насладиться грациозностью балета и эмоциями цыганского театра. Уникальным событием обещает стать опера Уцзюй. История жанра насчитывает более пятисот лет. Он сочетает различные музыкальные традиции, исторические костюмы, элементы акробатики и боевых искусств. Заявлены три моноспектакля и три представления для детской аудитории. На "Белой Веже" будут также экспериментальные спектакли, постановки театра кукол. 

"Будут уличные постановки. Воронежский театр порадует наших маленьких зрителей представлением "Дюймовочка". Представителями Китая на улице Советской будет показано танцевальное шоу, которое горожане смогут увидеть в свободном доступе", - добавили организаторы.
Увидеть все это разнообразие театрального искусства можно будет на шести площадках: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Брестском театре кукол, Брестском областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Показы состоятся на девяти языках: белорусском, русском, болгарском, армянском, грузинском, китайском, цыганском, узбекском и языке коми.
Закрытие форума состоится вечером 19 сентября.

Организаторами фестиваля выступают Брестский облисполком, Министерство культуры при поддержке Брестского горисполкома, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-
Фото Виолетты Южаковой
Теги
Беларусь фестиваль
Новости рубрики Общество
Фото "Ваяр" Оперативно-тактическое учение с войсками ВВС и ПВО Беларуси прошло на российском полигоне
Беларусь занимает очень важное место в моей жизни - почетный консул в Швейцарии
Скриншот видео БЕЛТА Как польские исследователи описывали ситуацию в Западной Беларуси? Марзалюк привел их высказывания 
Фото Reuters Почему, по мнению Европы, надо продолжать войну в Украине, объяснил политолог 
Марат Марков Фестиваль "Белая Вежа" стал самым значимым театральным событием в Беларуси - Марков
Фото из архива Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве
  • Главная
  • Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран
    • Главное
    Предлагаемые новации в сфере лицензирования стали темой совещания у Президента 
    Гранды микроэлектроники страны и работники различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента
    Результаты социсследования по актуальным вопросам соцэкономразвития Беларуси презентовали в Минске
    Кредит Белгазпромбанка "Инвест-экспресс": скоростное финансирование инвестиций
    Топ-новости
    Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз
    "Защитить детей от проходимцев". Лукашенко требует поставить точку в вопросе лицензирования образования 
    Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса
    Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран
    Какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители - социсследование
    Фестиваль "Белая Вежа" стал самым значимым театральным событием в Беларуси - Марков
    Общественные обсуждения о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до 30 сентября
    Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве
    В Беларуси стартовала продажа валютных гособлигаций
    Удар по репутации и миллионные убытки. Бизнесмены из Литвы и Латвии бьют тревогу - при чем здесь Беларусь?
    Беларусь занимает очень важное место в моей жизни - почетный консул в Швейцарии
    "Главное - любить детей". Как минский учитель готовит стобалльников и ставит Шекспира со школьниками
    "О важном без скучных монологов": учащиеся колледжей попросили спикеров акции "Беларусь адзіная" приехать снова
    Красивая, интересная страна с глубокими корнями. Блогеры из Китая продолжают знакомство с Беларусью
    Сивец: белорусы не просто заслужили право жить единым народом на своей земле, они его выстрадали
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.