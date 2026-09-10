Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня прозвучали фанфары в честь открытия 30-го международного театрального фестиваля "Белая Вежа", передает корреспондент БЕЛТА.
Приветственный адрес Президента участникам и зрителям фестиваля озвучил министр культуры Марат Марков.
На брестской сцене выступят артисты театров из болгарской Софии, грузинского Лагодехи, кыргызского Бишкека, узбекского Ташкента, армянского Еревана, казахстанских Алматы и Астаны, китайской провинции Чжэцзян, азербайджанского Баку, российских Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Орла, Пензы, Сыктывкара, Вологды, Воронежа. Беларусь представят десять творческих коллективов из Минска, Бреста, Гродно, Гомеля и Витебска.
"Будут уличные постановки. Воронежский театр порадует наших маленьких зрителей представлением "Дюймовочка". Представителями Китая на улице Советской будет показано танцевальное шоу, которое горожане смогут увидеть в свободном доступе", - добавили организаторы.
Увидеть все это разнообразие театрального искусства можно будет на шести площадках: в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, Брестском театре кукол, Брестском областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. Показы состоятся на девяти языках: белорусском, русском, болгарском, армянском, грузинском, китайском, цыганском, узбекском и языке коми.
Организаторами фестиваля выступают Брестский облисполком, Министерство культуры при поддержке Брестского горисполкома, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.-0-
Фото Виолетты Южаковой