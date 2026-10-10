Ярко, с песнями и танцами завершается XIX фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" в Шклове

Торжественная церемония награждения победителей поставила точку в насыщенной программе областного фестиваля-ярмарки тружеников села "Дажынки". Более 200 студентов, учащихся лицеев и колледжей, молодых работников предприятий из Беларуси и России на протяжении нескольких дней участвовали в диалоговых площадках, музыкальных вечерах и патриотических акциях. Административные границы разделили участников на карте, но объединили общие песни, герои и победы.

По итогам конкурса исполнителей молодежной песни Гран-при завоевал вокальный ансамбль "Фермата" Минского государственного колледжа искусств. Ребята представили произведение, посвященное подвигу предков в годы Великой Отечественной войны. По итогам конкурса исполнителей молодежной песни Гран-при завоевал вокальный ансамбль "Фермата" Минского государственного колледжа искусств. Ребята представили произведение, посвященное подвигу предков в годы Великой Отечественной войны.

"Эмоции действительно бьют через край. Этот фестиваль - большой праздник двух наших дружных государств. Нас по-настоящему объединяет эта дружба. На протяжении всех дней программа была настолько насыщенной, что буквально не было времени присесть. Но при этом усталости нет совсем! Хочется еще, - поделился впечатлениями один из участников коллектива Даниил Ус. - Честно, мы не думали о результате. Мы просто настраивались на хорошее, успешное выступление, потому что понимали: конкуренция огромная. Приехали сильнейшие коллективы и солисты из самых разных регионов обеих стран. Все невероятно талантливы". "Эмоции действительно бьют через край. Этот фестиваль - большой праздник двух наших дружных государств. Нас по-настоящему объединяет эта дружба. На протяжении всех дней программа была настолько насыщенной, что буквально не было времени присесть. Но при этом усталости нет совсем! Хочется еще, - поделился впечатлениями один из участников коллектива Даниил Ус. - Честно, мы не думали о результате. Мы просто настраивались на хорошее, успешное выступление, потому что понимали: конкуренция огромная. Приехали сильнейшие коллективы и солисты из самых разных регионов обеих стран. Все невероятно талантливы".

Абсолютным победителем в хореографическом конкурсе стал народный ансамбль танца "Росинка" из города Владимира (Россия). Для российских гостей победа стала приятной неожиданностью. Абсолютным победителем в хореографическом конкурсе стал народный ансамбль танца "Росинка" из города Владимира (Россия). Для российских гостей победа стала приятной неожиданностью.

"Для нас победа - это настоящий восторг и сюрприз. Мы не ожидали такого исхода, ведь вместе с нами выступали очень сильные коллективы как из Беларуси, так и России. Это было настолько неожиданно, что мы до сих пор не можем в это поверить! Мы впервые участвуем в этом фестивале. Нас пригласили совсем недавно, буквально две недели назад, поэтому сама поездка уже была большим событием", - рассказала участница коллектива Ангелина Фатюнина. "Для нас победа - это настоящий восторг и сюрприз. Мы не ожидали такого исхода, ведь вместе с нами выступали очень сильные коллективы как из Беларуси, так и России. Это было настолько неожиданно, что мы до сих пор не можем в это поверить! Мы впервые участвуем в этом фестивале. Нас пригласили совсем недавно, буквально две недели назад, поэтому сама поездка уже была большим событием", - рассказала участница коллектива Ангелина Фатюнина.





Особенностью номера победителей стала самобытная манера исполнения, основанная на традициях Владимирской области. По словам танцора Данилы Иванцова, коллектив уже несколько лет специализируется на фольклоре своего региона. "Нашей "изюминкой" стала своеобразная "косолапость" в движениях - такая самобытная манера исполнения, которая, видимо, и удивила жюри", - отметил он. Ребята отметили, что им важно не просто танцевать, а рассказывать о своей культуре, в том числе за пределами страны.

Российские гости высоко оценили гостеприимство белорусов. "Мы узнали менталитет этой замечательной страны, познакомились со многими коллективами. Белорусы нам очень понравились - это открытые и душевные люди. Было очень красиво, насыщенно и интересно", - заключила Ангелина Фатюнина.-0- Российские гости высоко оценили гостеприимство белорусов. "Мы узнали менталитет этой замечательной страны, познакомились со многими коллективами. Белорусы нам очень понравились - это открытые и душевные люди. Было очень красиво, насыщенно и интересно", - заключила Ангелина Фатюнина.-0-





Фото Олега Фойницкого

10 октября, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Труд, память и гордость стали главными темами завершающегося в Шклове XIX фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", передает корреспондент БЕЛТА.