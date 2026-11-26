25 ноября 2026 года А1 провел бесплатный мастер-класс по цифровой грамотности и кибербезопасности в Территориальном центре социального обслуживания населения Центрального района Минска. Участники узнали, как распознавать мошеннические схемы, безопасно пользоваться интернетом и защищать персональные данные.
Обучение прошло в рамках проекта #яонлайн и информационной кампании #Подумайте5секунд, направленных на развитие цифровой грамотности и повышение уровня кибербезопасности. Эксперты А1 рассказали, как распознавать звонки и сообщения злоумышленников, какие правила безопасности важно соблюдать при использовании цифровых сервисов и что делать в случае попытки мошенничества.
Люди старшего возраста чаще других сталкиваются с попытками обмана в интернете и по телефону, поэтому особое внимание во время мастер-класса уделили наиболее распространенным схемам мошенничества. Участники обсудили вопросы безопасного использования мессенджеров и мобильных приложений, а также получили практические рекомендации по защите личных данных и безопасному совершению онлайн-покупок.
Отдельный блок обучения был посвящен мошенническим схемам, которые традиционно активизируются в преддверии праздничного сезона. Среди них фиктивные выигрыши и подарки, поддельные розыгрыши в социальных сетях, а также ложные объявления о продаже елок, праздничных украшений, билетов на концерты и другие мероприятия.
Чтобы полезные рекомендации всегда были под рукой, А1 совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Министерством труда и социальной защиты подготовил памятку по кибербезопасности. С материалами можно бесплатно ознакомиться на сайте safety.a1.by, а печатные версии доступны в территориальных центрах социального обслуживания населения по всей Беларуси.
В соответствии с ESG-стратегией А1 реализует ряд инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности и создание безопасной цифровой среды для разных групп населения. С 2020 года компания совместно с ЮНФПА и Министерством труда и социальной защиты развивает волонтерский проект #яонлайн, в рамках которого сотрудники А1 проводят бесплатные занятия по использованию цифровых технологий и сервисов в территориальных центрах социального обслуживания населения по всей стране.
За время реализации проекта более 1500 человек приняли участие в обучающих мероприятиях по цифровой грамотности и кибербезопасности, а через сеть ТЦСОНов Беларуси и магазинов А1 было распространено более 20 000 памяток. Проект помогает людям старшего возраста и людям с инвалидностью увереннее пользоваться современными технологиями и снижать риск столкновения с интернет-мошенничеством.