Ядерное оружие как фактор сдерживания: чем отличаются подходы Беларуси и Польши объяснил Булавко

По мнению эксперта, ядерное оружие по-прежнему остается фактором сдерживания, однако сегодня важно учитывать, как именно отдельные государства используют этот инструмент. "Для них пресловутый ядерный зонтик, возможно, становится не столько фактором сдерживания, сколько инструментом шантажа. Это создает ощущение, будто наличие ядерного оружия развязывает руки: мол, а что вы нам сделаете? Захотим заблокировать Калининград - и что вы нам сделаете? При этом почему-то многие считают, что Россия никогда не ответит на подобные действия своим ядерным потенциалом", - заявил Анатолий Булавко. По мнению эксперта, ядерное оружие по-прежнему остается фактором сдерживания, однако сегодня важно учитывать, как именно отдельные государства используют этот инструмент. "Для них пресловутый ядерный зонтик, возможно, становится не столько фактором сдерживания, сколько инструментом шантажа. Это создает ощущение, будто наличие ядерного оружия развязывает руки: мол, а что вы нам сделаете? Захотим заблокировать Калининград - и что вы нам сделаете? При этом почему-то многие считают, что Россия никогда не ответит на подобные действия своим ядерным потенциалом", - заявил Анатолий Булавко.





Он назвал подобные представления политическим заблуждением и подчеркнул, что государства, обладающие ядерным оружием, оценивают военно-политическую целесообразность его размещения на территории союзников. "Есть понятие "хотелки", а есть военно-политическая целесообразность. Адекватные политики прекрасно понимают, что Россия не планирует нападать на другие государства - ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Точно так же и Беларусь не намерена этого делать", - сказал эксперт. По его мнению, заявления о готовности принять ядерное оружие могут быть рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию. Такая риторика, считает он, позволяет объяснять гражданам рост военных расходов и необходимость мириться с сокращением внимания к социальным вопросам.





Говоря о размещении ядерного оружия в Беларуси, Анатолий Булавко обратил внимание на то, что позиция страны при этом не изменилась. "Мы как призывали к миру, так и призываем, как выступали за сотрудничество и взаимное уважение интересов государств, так и выступаем. Изменилось только одно: если кто-то пересечет красную линию - государственную границу Республики Беларусь, будет использован весь арсенал", - заявил он.





В качестве отличия от белорусского подхода эксперт привел действия Польши, которая, по его оценке, одновременно с заявлениями о возможном размещении ядерного оружия активно наращивает вооруженные силы и стремится создать одну из крупнейших армий НАТО. "И возникает закономерный вопрос: для чего все это делается? Очевидно, что не ради мирных целей", - резюмировал Анатолий Булавко.





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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О причинах роста напряженности вокруг темы размещения ядерного оружия в Европе, а также о военно-политических целях Польши и стран Балтии в эфире программы "PRO Армию" на СБТВ порассуждал член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности полковник запаса Анатолий Булавко, сообщает БЕЛТА.