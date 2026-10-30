Ядерное оружие как фактор сдерживания: чем отличаются подходы Беларуси и Польши объяснил Булавко

Он назвал подобные представления политическим заблуждением и подчеркнул, что государства, обладающие ядерным оружием, оценивают военно-политическую целесообразность его размещения на территории союзников. "Есть понятие "хотелки", а есть военно-политическая целесообразность. Адекватные политики прекрасно понимают, что Россия не планирует нападать на другие государства - ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Точно так же и Беларусь не намерена этого делать", - сказал эксперт. По его мнению, заявления о готовности принять ядерное оружие могут быть рассчитаны прежде всего на внутреннюю аудиторию. Такая риторика, считает он, позволяет объяснять гражданам рост военных расходов и необходимость мириться с сокращением внимания к социальным вопросам.
Говоря о размещении ядерного оружия в Беларуси, Анатолий Булавко обратил внимание на то, что позиция страны при этом не изменилась. "Мы как призывали к миру, так и призываем, как выступали за сотрудничество и взаимное уважение интересов государств, так и выступаем. Изменилось только одно: если кто-то пересечет красную линию - государственную границу Республики Беларусь, будет использован весь арсенал", - заявил он.
В качестве отличия от белорусского подхода эксперт привел действия Польши, которая, по его оценке, одновременно с заявлениями о возможном размещении ядерного оружия активно наращивает вооруженные силы и стремится создать одну из крупнейших армий НАТО. "И возникает закономерный вопрос: для чего все это делается? Очевидно, что не ради мирных целей", - резюмировал Анатолий Булавко.
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