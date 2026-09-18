"Я проживаю свою лучшую жизнь": откровения волонтера серебряного возраста 

Кто-то считает, что пенсия - время для домоседов, но это точно не про нашу героиню. Деятельная натура Раисы Лашкевич не дает усидеть на месте. График у нее плотнее, чем у работающего человека: сегодня она в роли "бабушки особого назначения" помогает сотрудникам МЧС в профилактике, а завтра уже гастролирует с вокальным коллективом или разучивает па старинных танцев для бала в Доме культуры. Но главной своей миссией Раиса Лашкевич считает другое - делиться теплом, знаниями и поддержкой с теми, кто в этом особенно нуждается.





В Смолевичском территориальном центре социального обслуживания населения Раису Владимировну подруги-волонтеры ласково называют "минская штучка". Она на такое подтрунивание не обижается - напротив, гордится своим происхождением. Женщина - коренная минчанка: более полувека прожила в столице, привыкнув к оживленным улицам, плотному трафику и активному ритму города. Минск для нее не просто место жительства, а родной дом, где каждый уголок наполнен особым смыслом.





- Заводской район, где мы жили, стал для меня по-настоящему близким, - делится Раиса Владимировна. - Поначалу он напоминал тихую окраину, но со временем преобразился, обрел свой неповторимый облик, в котором зеленые оазисы гармонично сочетаются с комфортом современных кварталов.





Воспоминания о столичной жизни проносятся перед глазами, как кадры кинохроники. Вот пятилетняя девчушка с ватагой друзей пускает кораблики по лужам на улице Ангарской. Вот юная выпускница уверенным жестом откидывает густые темные волосы - в аттестате сплошь четверки и пятерки. Затем учеба в нархозе (теперь это Белорусский государственный экономический университет), который и в советское время считался одним из лучших вузов республики. А вот уже ведущий инженер Госкомстата БССР Раиса Лашкевич осваивает мейнфреймы - огромные вычислительные машины серии ЕС, предназначенные для сложнейших аналитических задач. Можно сказать, она была на передовой технического прогресса того времени.

Раиса (слева) с подругой возле танцевальной площадки в парке имени 50-летия Октября. Минск, 1974 год





В личной жизни тоже все сложилось удачно.





- Будущего мужа далеко искать не пришлось, - смеется Раиса Владимировна. - Встретила его в соседнем дворе на дне рождения общего друга. Володя пришел со своей девушкой, но после того вечера их вместе больше не видели. У нас случилась любовь с первого взгляда. Мы были как лед и пламень: я шустрая, душа любой компании, обожаю песни и танцы, а Володя спокойный, рассудительный. Так и прожили душа в душу сорок один год.





Восемь лет назад счастье оборвалось: муж скончался внезапно, оторвался тромб. Владимиру Владимировичу шел шестьдесят первый год.





- Для меня это стало ударом под дых, - со слезами на глазах признается Раиса Владимировна. - Казалось, невозможно дышать. Я словно застыла в своем горе, постоянно прокручивая в голове один и тот же вопрос: почему так случилось? Можно ли было что-то изменить?





Родные старались поддержать ее. Она жила в семье дочери, окруженная заботой, но душевная боль не утихала.





- Пустоту от потери любимого человека сложно чем-то заполнить, - с горечью говорит женщина. - Ничего не радовало. Головой понимала, что так продолжаться не может, но сердце не слушалось.

С мужем Владимиром на отдыхе в Алуште. 2002 год





Найти в себе силы не замкнуться и не опустить руки ей помогли дети и желание двигаться дальше. Раиса Владимировна взяла на себя основной груз домашних забот и воспитание внуков. Как она сама признается, загрузила себя по полной, и в этой ежедневной круговерти дел на душе постепенно становилось легче.





- Думаю, в каждой женщине заложена особая сила. Она проявляется, когда это по-настоящему нужно, в экстремальных ситуациях, - рассуждает Раиса Владимировна. - Какой-то внутренний стержень не дал мне сломаться. А потом заново научилась радоваться жизни. Слава богу, поводов для этого было достаточно. Родился еще один внук. Знаете, какая я богатая? У меня три внучки и два внука! Старшему, Егору, уже двадцать - он курсант Университета гражданской защиты МЧС. Младшему, Ярославу, семь. Как же быстро бежит время! А внучки Елизавета, Мия и Кира - настоящие певуньи и танцовщицы. Талантливые дети, я ими очень горжусь!

День рождения - веселый праздник





Но как же коренная минчанка оказалась в Смолевичах? Об этом расспрашиваем нашу героиню.





- Переезд стал для меня поворотным, можно сказать, судьбоносным решением, - рассказывает Раиса Владимировна. - Внуки подросли, стали самостоятельными, и помощь моя больше не требовалась.





Она решила съехать, оставив квартиру семье дочери. Предложение сына построить жилье в кредит в городе-спутнике Смолевичах поначалу не вдохновляло. Уезжать из столицы на периферию, где нет ни друзей, ни знакомых? Однако цены на минские квартиры оказались неподъемными, и Раиса Владимировна решилась на этот шаг, приняв его как очередной вызов судьбы.





- Знаете, я сейчас, как говорят в кино, проживаю свою лучшую жизнь, - уверенно заявляет Раиса Лашкевич. - Каждый день в радость. Встаю рано утром и понимаю: столько всего нужно успеть! Тайминг как у настоящей звезды.





Об этом она говорит с удовольствием и счастливой улыбкой. Она вообще часто улыбается - даже глазами. В такие моменты вокруг них разбегаются лучики-морщинки, будто солнечные дорожки. Своего возраста Раиса Владимировна не скрывает, отшучиваясь: "Могу себе позволить, 70+ - это такая мелочь".

"Где мои шестнадцать?.."





А ведь поначалу груз прожитых лет казался ей тяжким бременем, напоминанием о том, что лучшее позади.





- Думала, что умру здесь от одиночества, - признается она. - И это несмотря на то, что в 2023 году въехала в отличную квартиру с отделкой, где можно было сразу обустраиваться. Меня накрыло чувство ненужности. Но, наверное, боевой характер не позволил закрыть себя в четырех стенах. Решила: если в городе есть Дом культуры, то должна быть и интересная жизнь. И мне непременно нужно стать ее частью.





Раиса Владимировна не стала терять время даром: едва распаковав чемоданы на новом месте, она отправилась выяснять, чем живут творческие люди в Смолевичах. Оказалось, здесь масса возможностей для самореализации, причем даже для тех, кто уже на заслуженном отдыхе.





- И петь можно, и танцевать, и крестиком вышивать, - смеется женщина. - Сначала записалась в вокальный кружок "Друзья песни". Пение - моя стихия, это, наверное, гены: мама тоже пела замечательно.





Позже посоветовали заглянуть в территориальный центр социального обслуживания населения (ТЦСОН). Там тоже нашлись кружки по интересам, ориентированные на людей старшего возраста.

Серебряные волонтеры из Смолевичей





Раиса Владимировна считает, что о добрых делах лучше рассказывать вместе с командой, поэтому она предложила встретиться в стенах ТЦСОН.





- Мы собираемся здесь практически каждый день, - говорит она. - Могу прийти к одиннадцати утра, а вернуться домой только к семи вечера. Готовим театральные постановки, разучиваем песни и даже вместе кулинарим.





Когда мы открыли дверь небольшой комнаты, где обычно собираются волонтеры, там яблоку негде было упасть: за столом сидели восемь человек.





- Это лишь малая часть наших волонтеров серебряного возраста, - поясняет заведующая отделением ТЦСОН Светлана Копач. - Всего в клубе "Активное долголетие" более трех десятков активистов.





По словам Светланы Федоровны, причины, по которым люди приходят в центр, самые разные. Кто-то хочет сохранить физическую активность, кто-то - освоить современные гаджеты, а кто-то - раскрыть творческий потенциал. Но главное - это общение. Примечательно, что многие из этих активных пенсионеров сами стремятся помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Волонтеры регулярно посещают отделение круглосуточного проживания в деревне Жажелка, Краснознаменную больницу сестринского ухода и частный пансионат в деревне Заречье.

Светлана Копач





- Одиноким людям жизненно важно внимание, - подчеркивает Раиса Владимировна. - Одно дело, когда к ним приходят молодые ребята, совсем другое - когда навещают люди их поколения. Взаимопонимание устанавливается мгновенно. Видели бы вы, как горят глаза у стариков, когда они подпевают нашим песням!





Раиса Лашкевич убеждена: иногда для одинокого пожилого человека нет ничего важнее простого человеческого общения.





- А большего и не нужно, - добавляет одна из волонтеров, сидящая за столом.





Раиса Лашкевич с улыбкой представляет свою подругу:





- Это Лидия Васильевна Вишневская, наша главная актриса! Помните Яшку-артиллериста из "Свадьбы в Малиновке"? В этой роли Лида всегда срывает овации. Она у нас не только талантливая, но и самая богатая бабушка: у нее пять дочерей и одиннадцать внуков. А скоро будет участвовать в съемках телепередачи "Песни нашего двора".





Оказывается, смолевичские волонтеры преуспевают во всем. Тамара Дмитриевна Капитанова, например, победила в районном конкурсе "Красотка элегантного возраста". София Ноздрин-Плотницкая обладает прекрасным голосом и неизменно украшает своим пением все праздничные мероприятия. Ефросинья Петровна Каленик - пример неиссякаемой энергии. Раньше она занималась скандинавской ходьбой, а теперь, как сама шутит, перешла на "быструю". Еще бы! Встает в пять утра, едет на дачу, где от автобуса полчаса бодрым шагом до участка, пропалывает грядки, собирает урожай - и к полудню уже в центре, готова к репетициям. И даже успевает посещать сразу несколько кружков! Надежда Михайловна Герасимчик - натура творческая. Бывший школьный учитель пишет стихи "для души". Ее искренние строки находят отклик у многих.

Бабушки особого назначения





А Нина Еремеевна Рябцева, как она шутит, почти самая молодая участница волонтерской группы, ей семьдесят восемь, хотя только недавно ушла с работы на заслуженный пенсионный отдых. Отлично ладит с современной техникой. По Смолевичам она лихо передвигается на электровелосипеде, добираясь до центра быстрее всех. В прошлом Нина Еремеевна - профессиональный повар. Своими кулинарными секретами она с радостью делится с коллегами. Волонтеры активно участвуют в проекте "Кухни народов мира": они уже освоили татарский эчпочмак и еврейский цимес, в планах - азиатские деликатесы, суши и роллы.





С 2025 года Раиса Владимировна и Нина Еремеевна обрели в центре социального обслуживания необычный статус - стали "бабушками особого назначения". Так называется новый проект, организованный волонтерским отрядом "По зову сердца" совместно с районным отделом по чрезвычайным ситуациям. Цель инициативы проста и важна: помочь спасателям донести до пожилых людей и инвалидов правила безопасности, чтобы сделать их дома надежной крепостью.

Нина Рябцева и Раиса Лашкевич





- Мы прошли специальное обучение, поэтому теперь со знанием дела рассказываем, как правильно обращаться с печным отоплением, газовыми колонками, электроприборами и огнетушителями, - делится Нина Еремеевна. - Напоминаем даже о таких мелочах, что нельзя без присмотра оставлять на зарядке мобильный телефон, особенно ночью.





Раиса Владимировна добавляет, что к серьезным темам они стараются подходить с юмором.





- Так информация усваивается лучше, - говорит она. - Например, недавно представили свой "тревожный чемоданчик" для любителей лесных прогулок. В нем запас воды, аптечка, компас, антисептик и телефон. Участники необычной активности с азартом угадывали назначение предметов. Когда мы предложили взять с собой зеркальце, кто-то пошутил: "Чтобы при встрече с медведем выглядеть безупречно". Эта версия всем очень понравилась.





Раиса Владимировна Лашкевич убеждена: чтобы помогать другим, нужно прежде всего найти себя, понять свои силы и возможности. Возраст - не повод для ограничений, а время, когда накопленный опыт становится бесценным духовным богатством.

Волонтеры на занятиях с детьми с особенностями развития





В квартире нашей героини все еще немного вещей, но недавно дети подарили ей красивое зеркало в полный рост. Она признается, что иногда забывает в него смотреться перед выходом - некогда, ведь жизнь наполнена делами.





Она не ожидала, что переезд в Смолевичи наполнит ее жизнь таким глубоким смыслом. Горожане узнают ее на улицах: "Мы видели вас на сцене". Раиса Владимировна искренне полюбила этот город: уютный район, озеро, пляж, тенистый парк Народного единства, где так приятно почитать книгу на свежем воздухе. Здесь все под рукой, а до Минска или Августово на Логойщине, где живут дети, рукой подать. Невестка Ольга работает в Логойском ТЦСОН, она во всем поддерживает Раису Владимировну.

Смолевичские волонтеры: когда жизнь обретает новый смысл...





- Так я оказалась среди единомышленников, - продолжает Раиса Владимировна. - Мои увлечения обрели новый смысл, ведь теперь они помогают мне делать добро и поддерживать тех, кто нуждается в общении. Поняла важную вещь: одиночество - это выбор. Можно сидеть дома, жалеть себя и сетовать на судьбу, а можно переступить порог, чтобы найти что-то новое. Понять, что ты еще можешь быть полезен обществу. Добро многогранно: оно спасает, вдохновляет и меняет - в первую очередь тебя самого.- Мне особенно запомнилась пара, у которой мы были в этом году на бриллиантовой свадьбе - они вместе уже шестьдесят лет, - рассказывает она. - Супруга передвигается на коляске, а живут они на третьем этаже без лифта. Муж окружает ее невероятной заботой, но спуститься на улицу для них целое испытание. Представляете, как они были нам рады? Не знали, чем угостить, не могли наговориться… Мы даже песни вместе пели. Получился настоящий праздник, и эта их искренняя радость передалась нам. Вот такой удивительный эффект у добрых дел.- Волонтерство - это про добро, позитив и радость, - делится Надежда Михайловна. - Поэтому песни и стихи - то, с чем я иду к людям.- Нас называют серебряными волонтерами, и мы этим гордимся, - делится Раиса Лашкевич. - Серебро - не про возраст, а про накопленную с годами мудрость, которой мы щедро делимся. Для нас волонтерство стало осознанным выбором жизненного пути. Когда отдаешь частичку своего тепла, опыта и времени тем, кто в этом нуждается, обретаешь второе дыхание. Это дает колоссальный стимул двигаться вперед, чувствовать пульс жизни и понимать, что твой опыт по-прежнему востребован. Моя формула проста и неизменна: пока помогаю - я живу!Каждый день Раисы Лашкевич начинается с музыки - она разучивает песни для своих слушателей. А потом спешит в центр, к единомышленникам. Часто выбирает долгий путь пешком, чтобы насладиться моментом. В ее глазах светится та особая энергия, которая бывает только у людей, нашедших свое истинное предназначение. Глядя на Раису Владимировну, понимаешь: возраст - это не про количество прожитых лет, а про способность оставаться нужной. И пока звучит ее песня, мир вокруг продолжает меняться к лучшему.| Снежана Михайловская, журнал "Беларуская думка"; фото Ярослава Зарецкого, а также из архива Раисы Лашкевич.