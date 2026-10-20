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"Я должна быть здесь!" Новобранцы ВПК "На страже" принесли клятву в Музее истории Великой Отечественной войны

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
20 октября 2026, 17:01

"Я должна быть здесь!" Новобранцы ВПК "На страже" принесли клятву в Музее истории Великой Отечественной войны

Фото Московского РУВД г. Минска
Фото Московского РУВД г. Минска
Фото Московского РУВД г. Минска
С этой мыслью учащаяся Маргарита решила присоединиться к военно-патриотическому клубу "На страже". Сегодня она вместе с товарищами произнесла торжественную клятву в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и получила первое удостоверение. Корреспондент БЕЛТА побывала на церемонии и узнала, почему ребята сделали такой выбор, о чем мечтают и как их стремление поддерживают самые близкие люди.

Место для церемонии выбрали неслучайно. В музее, где бережно хранят память о подвиге белорусского народа, слова клятвы приобретают особый смысл. Для юных участников клуба это не только важный личный момент, но и возможность задуматься об ответственности за историю своей страны и ее будущее.

Мы всегда будем рядом

Особенно трогательным моментом стали слова родителей, которые с волнением наблюдали за тем, как их дети делают новый шаг к самостоятельности. От их имени выступила Юлия Нехведович - мама Александра, который в этот день принес клятву и получил первое удостоверение учащегося клуба. "Все эти ребята пришли в военно-патриотический клуб исключительно по собственному желанию. Мы, родители, невероятно гордимся их выбором и стремлением. Мы будем наблюдать за тем, как они растут, и знайте: мы всегда будем рядом, поддержим и придем на помощь", - подчеркнула она.
Для родителей этот день стал поводом по-новому взглянуть на интересы и планы своих детей, их желание развиваться, учиться дисциплине, проверять себя и постепенно определяться с будущей профессией. И, как признаются близкие, особенно важно знать, что рядом с ребятами будут наставники, готовые помочь и поддержать.
После официальной части и концертного номера к участникам обратился заместитель начальника Московского РУВД Минска по ИРиКО, руководитель ВПК "На страже", полковник милиции Юрий Федюкович. "УВД администрации Московского района Минска приложит все силы, чтобы учащиеся переняли лучшие качества, научились быть смелыми, сильными и, самое главное, стали достойными гражданами своей страны", - отметил он.

Осталась только огромная гордость

Кульминацией церемонии стало принесение клятвы. После чего ребята получили из рук руководителя клуба первые удостоверения. Для Маргариты этот момент оказался особенно эмоциональным. Девушка рассказала, что решение присоединиться к клубу приняла сразу. "Как только я услышала, что можно попасть в ряды учащихся ВПК, я поняла, что должна быть здесь! И вот сейчас, перед началом официальной церемонии, мне было страшно. Но сейчас осталась только огромная гордость", - поделилась она.
Волнение перед клятвой сменилось радостью от того, что важный этап остался позади. Теперь у Маргариты есть не только первое удостоверение, но и новый опыт, который хочется сохранить в памяти. Ее товарищ Максим уже связывает с гражданско-патриотическим воспитанием профессиональные планы. "Я уже твердо знаю, с чем хочу связать свою жизнь, - со служением Родине. Вступление в ВПК - это, может быть, еще не скачок к успеху, но уже очень важный и уверенный шаг к тому, чтобы в дальнейшем стать курсантом ведомственного вуза МВД", - рассказал он. Для Максима клуб - возможность постепенно приближаться к своей цели, знакомиться с особенностями службы и развивать качества, которые могут пригодиться в будущей профессии.

Первый шаг уже сделан

После церемонии учащиеся вместе с родителями посетили экскурсию по Белорусскому государственному музею истории Великой Отечественной войны. Знакомство с экспозицией стало продолжением дня, посвященного памяти о прошлом, уважению к подвигу предков и размышлениям о будущем.

Клятва позади, но для ребят все только начинается. Впереди - учеба, тренировки, новые знания и работа над собой. У каждого свои ожидания и планы: кто-то пока только присматривается к будущей профессии, а кто-то уже мечтает надеть форму сотрудника органов внутренних дел. Объединяет их то, что решение стать частью военно-патриотического клуба они приняли самостоятельно. А значит, впереди у них возможность проверить себя, научиться работать в команде и понять, насколько выбранный путь соответствует их стремлениям.
Для новобранцев ВПК "На страже" этот день запомнится не просто торжественной церемонией, а станет важным личным рубежом. Первые удостоверения уже получены, слова клятвы произнесены, а впереди - путь, на котором многое будет зависеть от упорства, дисциплины и готовности не останавливаться на достигнутом.

Фото пресс-службы Московского РУВД.-0-
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