"Я даже вожу маме белорусский хлеб". Байкер из Польши о том, почему переехал в Беларусь и что ценит здесь больше всего

Впервые в Беларуси Бартош Слабицки побывал в 2009 году. "Мне сразу очень понравилось, я понял, что это страна для меня, это что-то близкое моему сердцу. И все эти годы я приезжал - зимой и летом проводил по нескольку месяцев. А в 2020 году во время ковида Беларусь была единственным государством, которое было открыто. И единственным местом, где можно было путешествовать. Я приехал и купил домик в Беловежской пуще, в маленькой деревушке. Там уютно, и уже лет пять там живу", - рассказал он. Впервые в Беларуси Бартош Слабицки побывал в 2009 году. "Мне сразу очень понравилось, я понял, что это страна для меня, это что-то близкое моему сердцу. И все эти годы я приезжал - зимой и летом проводил по нескольку месяцев. А в 2020 году во время ковида Беларусь была единственным государством, которое было открыто. И единственным местом, где можно было путешествовать. Я приехал и купил домик в Беловежской пуще, в маленькой деревушке. Там уютно, и уже лет пять там живу", - рассказал он.





Бартош, который всегда много путешествовал и привык сравнивать, сразу же отметил для себя в Беларуси ряд положительных моментов.





"Во-первых, безопасность. Беларусь - самая безопасная страна в Европе. Чувство безопасности очень важно для нормального человека. Европа уже, к сожалению, не та, какой была раньше. Во-вторых, еда: обалденная молочная продукция, свои фрукты, овощи, настоящий хлеб. Я даже в Польшу маме вожу белорусский хлеб, кирпичик. Она его называет "смаком детства". Дальше - чистота. Мне это всегда нравилось. А также добрый белорусский народ, что я понял еще с первой поездки. Мне приятно общаться с такими людьми и быть среди них", - рассказал поляк.





Он хотел бы видеть в Беларуси чаще своих соотечественников. "К сожалению, пропаганда в Польше работает, и они верят, что Беларусь - это страна третьего мира, что здесь очень опасно. А те, кто приезжал ко мне, были в восторге с первого дня. И говорили: "Как нам могли так врать? Ведь здесь прекрасно!" Я в восторге от того, сколько у Александра Григорьевича терпения. И мне очень нравилось, что с востока всегда была протянута рука, чтобы договориться, подружиться. И неприятно, что она была Западом отброшена. Считаю, что мы все славяне, братья и должны держаться вместе", - отметил Бартош Слабицки, подчеркнув, что Беларусь - классное место, где всегда рады гостям.

Этот человек - активный участник мотодвижения, и в Беларуси успел посетить много исторических мест.





"Сохранение исторической памяти - это очень важно. Это единственное, что может нас спасти от этого безумия, которое творится на Западе. Из-за этого мы теряем свои традиционные ценности. И в Беларуси это понимают. В прошлом году к нам приехали большой группой чехи. Они были в восторге от того, что дети убирают памятники времен Великой Отечественной войны перед майскими праздниками, что везде чисто и везде цветы, и еще со школы детям объясняют, насколько это важно. И здесь еще ценят то, что деды воевали за свободу. В Европе история переписана, уничтожаются памятники, а самое страшное, что уничтожаются кладбища погибших за освобождение", - подчеркнул он.-0-