Изучение космоса, Лунная программа и новые проекты: белорусские и китайские ученые развивают сотрудничество

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник во время визита в КНР встретился с руководством Китайской национальной космической администрации (CNSA), сообщили БЕЛТА в Национальной академии наук.





Участники встречи во время переговоров особое внимание уделили перспективам развития двустороннего научно-технического сотрудничества и наиболее интересным направлениям сотрудничества. Среди них - участие в Лунной программе, проведение научных экспериментов по изучению лунного грунта, развитие спутниковой связи и навигации, участие в программах изучения дальнего космоса.





Кроме этого белорусская делегация посетила Китайскую корпорацию электронных технологий (CETC). Здесь обсудили текущие проекты и возможные направления взаимодействия, в том числе в сфере микроэлектроники и систем навигации, функционального материаловедения, разработки телекоммуникационного оборудования. Итогом встречи стала договоренность о создании совместных рабочих групп экспертов, которые займутся разработкой дорожной карты сотрудничества с определением конкретных перспективных проектов. Особый акцент в этой работе - применение научных разработок в реальном секторе экономики.





Еще одно перспективное направление для совместной работы двух стран - передовые медицинские технологии. Белорусские ученые посетили Future Science City в районе Чанпин (Пекин). Здесь они ознакомились с достижениями Go Broad (GHG) в области передовых медицинских технологий, в частности в клинических исследованиях, диагностике и лечении онкологических, гематологических и редких заболеваний с использованием технологий клеточной терапии.





Особое внимание было уделено опыту организации исследовательской больницы, сочетающей медицинскую помощь с клиническими испытаниями передовых технологий и новейших лекарственных средств. Участники встречи среди акцентов в сотрудничестве выделили обмен исследовательским опытом и внедрение инновационных разработок.





Такое взаимодействие, как подчеркнул Владимир Караник, создает основу для долгосрочного партнерства между белорусскими и китайскими учеными и медиками.-0-