Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку 

"Еще в апреле на совещании с силовым блоком глава государства отметил, что физическая подготовка выпускников наших учреждений образования, которые приходят на срочную военную службу, не всегда соответствует тем требованиям, которые предъявляются к новобранцам", - отметил Андрей Иванец.

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как улучшается система физической подготовки в белорусских учреждениях образования, в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Разговор у Президента" рассказал министр образования Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.Для изменения ситуации была скорректирована школьная программа по физической культуре. "Она достаточно разнообразная, включает в себя элементы легкой атлетики, гимнастики и других дисциплин. Очень важный аспект заключается в том, что вместо двух полноценных уроков физической культуры и одного урока игровой направленности, будут три полноценных урока физкультуры, где будут осваиваться в том числе игровые виды спорта", - сказал министр.Также была принята новая учебная программа по физкультуре для вузов. "Главная новация - приведение нормативов, которые сдают студенты, в соответствие с нормативами на воинской службе. То есть мы их унифицировали. Они не являются какими-то сверхсложными, но при этом это четкий и понятный ориентир на то, какими базовыми навыками и умениями должны обладать выпускники наших вузов", - отметил Андрей Иванец.Еще один немаловажный аспект - привлечение школьников и студентов к здоровому образу жизни. "По поручению правительства в этом году Республиканская универсиада студентов пройдет в новом формате. Она будет включать 29 видов спорта. Начиная с регионального этапа и заканчивая республиканским, универсиада будет проходить со зрителями на знаковых спортивных объектах, чтобы привлечь максимально широкий интерес молодежи к здоровому образу жизни. На одной площадке с универсиадой пройдет и спартакиада колледжей. Раньше это были два отдельных события", - рассказал министр образования.-0-