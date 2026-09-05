Изменение программ и нормативов. Как в школах и вузах Беларуси усиливают физподготовку 

"Еще в апреле на совещании с силовым блоком глава государства отметил, что физическая подготовка выпускников наших учреждений образования, которые приходят на срочную военную службу, не всегда соответствует тем требованиям, которые предъявляются к новобранцам", - отметил Андрей Иванец.
Также была принята новая учебная программа по физкультуре для вузов. "Главная новация - приведение нормативов, которые сдают студенты, в соответствие с нормативами на воинской службе. То есть мы их унифицировали. Они не являются какими-то сверхсложными, но при этом это четкий и понятный ориентир на то, какими базовыми навыками и умениями должны обладать выпускники наших вузов", - отметил Андрей Иванец.
Еще один немаловажный аспект - привлечение школьников и студентов к здоровому образу жизни. "По поручению правительства в этом году Республиканская универсиада студентов пройдет в новом формате. Она будет включать 29 видов спорта. Начиная с регионального этапа и заканчивая республиканским, универсиада будет проходить со зрителями на знаковых спортивных объектах, чтобы привлечь максимально широкий интерес молодежи к здоровому образу жизни. На одной площадке с универсиадой пройдет и спартакиада колледжей. Раньше это были два отдельных события", - рассказал министр образования.-0-