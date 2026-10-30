Изъяты тонны наркотиков и сотни единиц оружия. В ОДКБ провели антинаркотическую операцию

30 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На территории государств - членов ОДКБ с 26 по 30 октября проведена субрегиональная антинаркотическая операция "Канал - Каспийский маяк". Она прошла в соответствии с планом основных мероприятий Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ на 2026 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОДКБ.





В операции приняли участие правоохранительные структуры, пограничные и таможенные службы, органы государственной безопасности, подразделения финансовых разведок государств - членов ОДКБ, а также наблюдатели: сотрудники правоохранительных органов Ирана и КНР, представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ, ООН, ШОС и других структур. В операции было задействовано почти 9 тыс. представителей Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также более 2 тыс. - Китая и Ирана.





По предварительным данным, предпринятыми совместными мерами выявлено 790 наркопреступлений, из незаконного оборота на территории государств - членов ОДКБ, КНР и Ирана изъято свыше 11,4 т запрещенных веществ, 213 единиц огнестрельного оружия и 1722 боеприпаса различного калибра.





Задержано 376 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 135 - граждане иностранных государств, не входящих в ОДКБ. Также задержано 59 лиц, находящихся в розыске. Выявлено 674 интернет-сайта, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках.





"В ходе операции состоялся обмен передовыми практиками борьбы с трансграничным наркобизнесом. Проведение операции "Канал - Каспийский маяк" способствовало решению практических задач по стабилизации наркоситуации в зоне ответственности ОДКБ. Намечены новые совместные шаги по обеспечению антинаркотической безопасности. Совместная работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в формате ОДКБ будет продолжена", - добавили в пресс-службе ОДКБ.-0-