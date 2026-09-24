Из вермахта в партизаны: как немец "Иван Иванович" стал Героем Советского Союза

Фриц Шменкель родился 14 февраля 1916 года под Штеттином. Мать Эльза работала уборщицей, отец Пауль Краузе был членом Коммунистической партии Германии, его гибель в 1932 году стала переломным моментом, который сформировал антифашистские убеждения сына.





В 1938 году Фриц Шменкель был призван в вермахт. Он трижды нарушал воинскую дисциплину. Сбегал домой. Его арестовывали и отправляли на гауптвахту.





1 сентября 1939 года началась Вторая мировая. После начала войны Фриц Шменкель дезертировал из своей части. Его снова задержали и приговорили к заключению на полтора года. В тюрьме Фриц Шменкель решил попасть на Восточный фронт, чтобы при первой же возможности перейти на сторону Советского Союза и бороться против фашизма.





- По данным, которые сейчас есть в открытых источниках, он состоял даже в штурмовых отрядах, то есть в боевых отрядах нацистской партии еще до прихода Гитлера к власти. Семья якобы его поддержала, и он был отправлен на фронт. Вот здесь есть проблема. Почему-то во всех источниках указывается, что он служил в 186-й пехотной дивизии, в составе которой был артиллерийский полк. Но дивизии с таким номером в списках вермахта нет - есть 86-я пехотная, впоследствии гренадерская. Это было личное решение Гитлера - переименовать пехотные дивизии в гренадерские. И вот там есть 186-й артиллерийский полк. Видимо, ошибка, которая закралась когда-то, кочует из одного источника в другой, - говорит доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ, кандидат исторических наук Сергей Александрович.





Эта дивизия входила в состав армии, которая выдвинулась накануне операции "Тайфун" на рубежи около Вязьмы. Принимала участие в окружении частей Красной армии, в так называемом Вяземском котле, и в конце ноября занимала позиции восточнее Вязьмы для решающего броска на Москву.

- Фриц Шменкель покинул позиции своей батареи в период с 25 ноября по 5-6 декабря 1941 года. Этот временной отрезок обусловлен следующими факторами. 25 числа он отправил свое последнее письмо жене Эрне. В нем он поздравлял старшую дочь Урсулу с днем рождения и в конверт вложил 10 рейхсмарок. В том же письме есть фраза: "Теперь я знаю, что мне делать". А 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой. Но известно, что Фриц Шменкель покинул позиции в период затишья, то есть в этот временной отрезок, - отмечает научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Денис Демьянович. - Фриц Шменкель покинул позиции своей батареи в период с 25 ноября по 5-6 декабря 1941 года. Этот временной отрезок обусловлен следующими факторами. 25 числа он отправил свое последнее письмо жене Эрне. В нем он поздравлял старшую дочь Урсулу с днем рождения и в конверт вложил 10 рейхсмарок. В том же письме есть фраза: "Теперь я знаю, что мне делать". А 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной армии под Москвой. Но известно, что Фриц Шменкель покинул позиции в период затишья, то есть в этот временной отрезок, - отмечает научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Денис Демьянович.





Он двигался в сторону Смоленска, в места предполагаемой дислокации Красной армии, чтобы сдаться в плен. В феврале вышел к селу Курганово. А дальше есть две версии. Первая: Шменкель попросился на постой к местному жителю Михаилу Сидорову.









- Партизаны не знали, что с ним делать. У них в отряде было большое количество взрывчатки, трофейного немецкого оружия. И Шменкель, который активно шел на контакт, насколько позволяло ему знание русского языка из немецко-русского разговорника, который тогда был в вермахте, предложил партизанам свои услуги. Он объяснял, как пользоваться тем или иным немецким стрелковым оружием, взрывчаткой и тому подобным, - отмечает Сергей Александрович.





- На заседании партизанского отряда было решено следующее: Шменкель принимается в отряд с испытательным сроком. К нему приставляется партизан Петр Рыбаков. Фриц Шменкель получил задачу - учить партизан пользоваться трофейным оружием. На первом занятии Шменкелю не дали патроны - опасались, что он может использовать пулемет против партизан. Но Фриц Шменкель со своей задачей справился, - добавляет Денис Демьянович.





Дети увидели приближающихся немцев, сообщили об этом партизанам. Завязался бой на улицах. Фрицу Шменкелю дали бинокль, сказали наблюдать за полем боя.





- По воспоминаниям партизана Виктора Спирина, в какой-то момент боя Фриц Шменкель стал кричать и указывать в сторону, где находился наш пулеметный расчет. Он попытался взять у Виктора Спирина винтовку, но тот ему винтовку не дал. Тогда Шменкель взял оружие у раненого партизана и открыл огонь. Оказалось, что немецкий солдат с гранатой пытался пробраться сзади к партизанскому пулеметному расчету, чтобы его уничтожить. Шменкель этого немца убил, - отмечает Денис Демьянович.





Шменкелю разрешили взять трофейное оружие. По одним сведениям, это была просто винтовка, по другим - еще и пистолет.



- Первый бой, в котором Шменкель участвовал в качестве полноценного бойца, был 9 марта у деревни Комарово. Тогда Фриц Шменкель вместе с отрядом участвовал в засаде. Дело в том, что в первую очередь засаду хотели организовать немцы. Но партизаны об этом узнали через разведку, поэтому действовали по схеме "засада в засаде", - рассказывает Денис Демьянович. - Первый бой, в котором Шменкель участвовал в качестве полноценного бойца, был 9 марта у деревни Комарово. Тогда Фриц Шменкель вместе с отрядом участвовал в засаде. Дело в том, что в первую очередь засаду хотели организовать немцы. Но партизаны об этом узнали через разведку, поэтому действовали по схеме "засада в засаде", - рассказывает Денис Демьянович.





- После партизаны закидали сани гранатами и вступили в бой с врагом, уничтожив этот отряд. Немцы, предполагая, что партизаны задержатся в селе на ночь, решили организовать еще одну засаду с целью уничтожить партизанский отряд окончательно. Но партизаны предположили, что немцы так поступят, поэтому опять организовали встречную засаду. В этом бою 10 марта 1942 года Фриц Шменкель уничтожил несколько немецких солдат и захватил в качестве трофея немецкий пулемет. После этого он в отряде числился пулеметчиком, - говорит Денис Демьянович.









Партизаны называли Шменкеля Иваном Ивановичем. Объясняли так: "Зачем хорошего человека Фрицем-то обзывать?"





- Он даже показал партизанам один раз в бою, как остановить немецкую танковую колонну - обратил внимание, что на танках закреплены бочки с горючим, объяснил партизанскому командиру, что нужно стрелять как раз по этим бочкам, танки загорятся, колонна будет остановлена. То есть, с одной стороны, был специалистом по оружию и диверсантом, с другой - советником. Хотел быть максимально полезным, - говорит Сергей Александрович.



Один из важнейших боев для Фрица Шменкеля - бой, который произошел с 29 на 30 ноября 1942 года. Партизанская бригада имени Чапаева решила захватить деревню Терешино. Там находился немецкий гарнизон, а также склад с продуктами. Один из важнейших боев для Фрица Шменкеля - бой, который произошел с 29 на 30 ноября 1942 года. Партизанская бригада имени Чапаева решила захватить деревню Терешино. Там находился немецкий гарнизон, а также склад с продуктами.





- Фрицу Шменкелю командир бригады поставил следующую задачу: он вместе с Петром Рыбаковым при помощи снайперской винтовки с глушителем должен был снять немецкое охранение и поддержать партизан в бою. Они уничтожили пять вражеских часовых, а после этого вступили в бой вместе с остальными партизанами. В результате этого боя партизаны захватили огромное количество продовольствия, а также значительное количество немецких штабных документов и знамя немецкого полка, - рассказывает Денис Демьянович.





За голову Шменкеля объявили крупную награду. Гитлеровцы распространили такое объявление: "Разыскивается изменник Фриц Шменкель. Взять живым или мертвым. Русский за помощь в поимке награждается 8 гектарами земли, домом, коровой, немецкий солдат - 25 тысячами марок и двухмесячным отпуском домой".









Позже удалось установить, что Фриц Шменкель выжил и появился в форме немецкого капитана с документами на имя Карла Мюллера в одном из белорусских городов.





- У него была следующая легенда: он немецкий офицер, который вернулся на фронт после лечения, после тяжелого ранения. Он сумел войти в контакт с местными подпольщиками, но подпольщики не имели связи с Большой землей, поэтому доложить о себе Фриц Шменкель не мог. Через некоторое время он был выдан провокатором и перевезен в Минск, где находился в тюрьме, - говорит Денис Демьянович.





В Минске его расстреляли 22 февраля 1944 года. Известно, что Шменкель признался только в одном: был немецким солдатом, дезертировал. Об участии в боевых действиях и наградах промолчал. В 1964 году Фриц Шменкель посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.





| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.





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