21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из радиационно опасных земель отчуждения исключены земельные участки в пяти районах Гомельской области. Соответствующее постановление Совета Министров подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
Документ предусматривает исключение земельных участков в Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Мозырском, Чечерском районах Гомельской области общей площадью около 374 га из радиационно опасных земель отчуждения и перевод их в хозяйственное использование с обеспечением радиационного контроля получаемой продукции.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
Общество
21 октября 2026, 18:06
Из радиационно опасных земель отчуждения исключены участки в пяти районах Гомельской области
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