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Из камыша рожденная жалейка. К 130-летию со дня рождения белорусского поэта и писателя Михася Чарота 

Опубликовано:

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Общество
07 ноября 2026, 09:16

Из камыша рожденная жалейка. К 130-летию со дня рождения белорусского поэта и писателя Михася Чарота 

Михаил Куделька
Михаил Куделька
Михаил Куделька
7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося белорусского поэта и писателя, общественного деятеля Михаила Кудельки, известного под псевдонимом Михась Чарот.

Михаил Семенович Куделька родился 7 ноября 1896 года в городском поселке Руденск под Минском в крестьянской семье. Дед Михаила был ткачом при панском дворе, отсюда фамилия Куделька - от "кудзеля". 

До революции 1917 года Михаил окончил Титвянское начальное училище и Молодечненскую учительскую семинарию. Писать он начал в 13 лет, а псевдоним Михась Чарот придумал во время службы в царской армии. После выпуска из семинарии, был мобилизован и служил офицером запасного полка в городе Кузнецке. Именно там, находясь вдали от родины, поэт написал стихотворение "Чужбина", пронизанное тоской по Беларуси. В тексте этого стихотворения есть строки:

Цi хутка пачую я песню чаротаў
Над сонным балотам тваiм?

Слово "чарот" в переводе с белорусского языка означает камыш. Из стеблей этого растения традиционно делали жалейки - народные духовые музыкальные инструменты. Возможно, из этого и исходил поэт, выбирая себе литературный псевдоним.

Отслужив и вернувшись на родину, Михась Чарот участвовал в партизанском движении 1918-1920 годов и в 1920 году вступил в коммунистическую партию.

Двадцатые годы прошлого века были тем временем, когда в белорусской литературе началось оживление, вызванное притоком сельской молодежи, перед которой город распахнул двери учебных заведений. Михась Чарот был одним из лидеров творческой интеллигенции того времени. Среди белорусских литераторов крылатым стало выражение "пришел Чарот - а с ним семьсот".

Особое внимание Михась уделял стихотворно-поэтическим произведениям. Первая книга Михася Чарота - сборник стихов "Метель", который вышел в 1922 году, правдиво отразил духовный мир человека, который включился в строительство новой жизни. Само название "Метель" стало символичным. Оно передавало атмосферу бури, социальных потрясений и исторической стихии, которая закружила Беларусь в начале XX века. 

Раннее творчество писателя находилось под большим влиянием Максима Богдановича, Тетки, Янки Купалы и Якуба Коласа. Позже в творчестве Чарота стали доминировать революционно-пролетарские мотивы.

В 1926 году вышли сразу три книги поэм - "Корчма", "Ленин", "Марина". В эти же годы вышли поэтические и прозаические сборники Чарота "Круговерть", "Избранные стихи", "Солнечный поход", "Краснокрылый вестник", "Поэмы", "Избранные рассказы" и др.

В поэме-фантазии "Краснокрылый прорицатель" автор идеализировал образ всемирной коммуны. О послевоенной жизни, сближении города и деревни рассказывается в поэме "Беларусь лапотная". В его творчестве выделяется повесть "Свинопас", которая легла в основу белорусского художественного фильма "Лесная быль", поставленного в 1926 году. 

В начале 1920-х годов Чарот также играл в театре режиссера Владислава Голубка и сам создавал произведения для сцены. Большой популярностью пользовались пьесы писателя "На Купалье", "Лапоть Микиты", "Сон на болоте" и другие. На текст пьесы "На Купалье" композитор Алексей Туренков создал оперу "Цветок счастья".

Михась Чарот был инициатором создания (а с 1923 года руководителем) первого в Беларуси литературного объединения "Маладняк". С 1927 года он также являлся членом объединения белорусских писателей "Полымя". Работал в газете "Савецкая Беларусь" (в 1925-1929 годах - на должности редактора). В 1930-е годы являлся редактором Белорусского государственного издательства, литературным консультантом Союза писателей Беларуси.

24 января 1937 года Михась Чарот был арестован и в скором времени расстрелян. 8 декабря 1956 году был реабилитирован военной коллегией Верховного суда СССР. 

В Минске, Молодечно и Руденске в честь Михася Чарота названы улицы. В 1996 году именем поэта назвали Руденскую поселковую библиотеку.

Всю жизнь Михась Чарот воспевал белорусский народ, родную природу, горячо и искренне призывал к "весне жизни" и творческому труду. Исследователи творчества Чарота отмечают самобытность, оригинальность и полифоничность литературно-художественной деятельности писателя.-0-
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