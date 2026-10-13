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Из каких этапов складывается подача тепла в жилые дома, рассказали в Мингорисполкоме

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
13 октября 2026, 18:05

Из каких этапов складывается подача тепла в жилые дома, рассказали в Мингорисполкоме

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель начальника управления - начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский в проекте БЕЛТА "Страна говорит" рассказал, когда начинается подготовка к отопительному сезону и из каких этапов складывается подача тепла в жилые дома.
Андрей Садовский подчеркнул, что подача тепла - это конечный этап реализации подготовительных мероприятий, которые начинаются еще в мае. Прежде всего, выполняются работы по профилактическому ремонту систем теплопотребления, гидравлические испытания, гидропневматические промывки. В части электроснабжения выполняются измерения, необходимые ремонты и замена коммутационной аппаратуры. Результатом этой работы становится выдача паспорта готовности, подтверждающего, что объект может безопасно принимать тепловую энергию.
"Уже в середине сентября все объекты жилищного фонда Минска и социальные объекты получили необходимые документы", - отметил Андрей Садовский. 

Также непосредственно перед подачей тепла проводятся мероприятия по заполнению систем теплопотребления. Это позволяет минимизировать риски развоздушивания сетей и обеспечить их готовность к работе сразу после официального старта отопительного сезона.

Заместитель генерального директора - главный инженер ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Александр Гулевич рассказал об особенностях эксплуатации многоквартирных домов с электрическим обогревом. Для безопасной эксплуатации такого жилья требуется специально обученный персонал, прошедший проверку знаний. Кроме того, оборудование должно быть технически исправным, а все необходимые электрофизические измерения и испытания - проведены своевременно.
Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин обратил внимание на то, что в диспетчерских службах потребители с электрообогревом выделяются на интеллектуальных схемах отдельными маркерами (зеленым цветом). Это позволяет системе автоматически сигнализировать об отключении таких фидеров, особенно при отрицательных температурах. В случае аварийной ситуации этим объектам уделяется большее внимание для скорейшего восстановления подачи энергии и предотвращения нарушения нормативов проживания граждан.
"С точки зрения энергосистемы, электроконвектор является таким же потребителем электроэнергии, как холодильник или компьютер. Однако это источник повышенной опасности, требующий особого подхода к безопасности", - пояснил Михаил Шевалдин.

* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-
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