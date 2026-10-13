Из каких этапов складывается подача тепла в жилые дома, рассказали в Мингорисполкоме

- От реконструкции сетей до контроля приборов: как в Беларуси экономят тепло и электричество
- Более 13,6 га просек вдоль ЛЭП расчищено для защиты от падения деревьев в Беларуси с начала года
"Уже в середине сентября все объекты жилищного фонда Минска и социальные объекты получили необходимые документы", - отметил Андрей Садовский.
Также непосредственно перед подачей тепла проводятся мероприятия по заполнению систем теплопотребления. Это позволяет минимизировать риски развоздушивания сетей и обеспечить их готовность к работе сразу после официального старта отопительного сезона.
Заместитель генерального директора - главный инженер ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Александр Гулевич рассказал об особенностях эксплуатации многоквартирных домов с электрическим обогревом. Для безопасной эксплуатации такого жилья требуется специально обученный персонал, прошедший проверку знаний. Кроме того, оборудование должно быть технически исправным, а все необходимые электрофизические измерения и испытания - проведены своевременно.
Первый заместитель генерального директора - главный инженер ГПО "Белэнерго" Михаил Шевалдин обратил внимание на то, что в диспетчерских службах потребители с электрообогревом выделяются на интеллектуальных схемах отдельными маркерами (зеленым цветом). Это позволяет системе автоматически сигнализировать об отключении таких фидеров, особенно при отрицательных температурах. В случае аварийной ситуации этим объектам уделяется большее внимание для скорейшего восстановления подачи энергии и предотвращения нарушения нормативов проживания граждан.
"С точки зрения энергосистемы, электроконвектор является таким же потребителем электроэнергии, как холодильник или компьютер. Однако это источник повышенной опасности, требующий особого подхода к безопасности", - пояснил Михаил Шевалдин.
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-