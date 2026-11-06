Из детского увлечения - в дело жизни: как белоруска создала блог о помощи животным

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В какой момент помощь бездомным животным из личной душевной инициативы переросла в масштабный блог, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" блогер Анастасия Чернявская.

Анастасия Чернявская владеет агроусадьбой в деревне Тивидовка Молодечненского района, на которой живут лошади, пони, коровы, верблюды, лама, свинки, овцы, козы, гуси, куры, утки, аисты и даже семья африканских страусов. Ее ферма стала центром реабилитации и спасения домашних и диких животных и птиц.





Анастасия активно развивает свой блог и делится историями со зрителями. По ее признанию, блог - это образ жизни. "Это было с детства, прямо с малых лет. Я домой таскала все, что только могла найти: и лягушек, и раненую ворону. Мама всегда вздыхала, но принимала, поддерживала, помогала мне лечить. Это все идет глубоко из детства", - рассказала она.

Свой переход в статус блогера Анастасия Чернявская осознала тогда, когда публика начала активно интересоваться судьбой конкретных животных, которых она спасала. "Допустим, лошадь попала старенькая, в ужасном состоянии. Я показала людям, что делаю, как ухаживаю за ней, как лечу. И многим людям настолько это запало в душу, что они каждый день, если я долго не рассказывала, что происходит, начинали писать мне в личные сообщения, звонить и спрашивать: "Ну как же там лошадь? Приняла ли она лекарство? Пьет ли она воду, которую вчера отказывалась пить?" Люди переживают. Звонит женщина: "Я на пенсии, у меня давление, я просто как лекарство смотрю ваши ролики и жду, когда вы покажете пони Панду, которую лечите", - поделилась историями блогер. Свой переход в статус блогера Анастасия Чернявская осознала тогда, когда публика начала активно интересоваться судьбой конкретных животных, которых она спасала. "Допустим, лошадь попала старенькая, в ужасном состоянии. Я показала людям, что делаю, как ухаживаю за ней, как лечу. И многим людям настолько это запало в душу, что они каждый день, если я долго не рассказывала, что происходит, начинали писать мне в личные сообщения, звонить и спрашивать: "Ну как же там лошадь? Приняла ли она лекарство? Пьет ли она воду, которую вчера отказывалась пить?" Люди переживают. Звонит женщина: "Я на пенсии, у меня давление, я просто как лекарство смотрю ваши ролики и жду, когда вы покажете пони Панду, которую лечите", - поделилась историями блогер.





В TikTok у блогера уже 740 тыс. подписчиков. Instagram Анастасия Чернявская ведет недавно, там ее аудитория - 42 тыс.





Хобби блогера сплетается с ее основной работой. "Я - фермер. Занимаюсь разведением и обучением лошадей. У нас есть такой мини-зоопарк, который я даже не планировала заводить. Это получилось само собой", - отметила она.-0-





* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.