ITEC: как программа индийского техсотрудничества способствует образовательным контактам с Беларусью

Начиная с 1993 года индийское правительство ежегодно приглашает белорусов в соответствии с Программой индийского технического и экономического сотрудничества на прохождение курсов повышения квалификации в Индии по различным направлениям, включая языковую подготовку, менеджмент, парламентаризм, аудит, банковское дело, образование, технические и экономические науки, йогу. Реализация программы вносит вклад в развитие белорусско-индийских образовательных связей.-0-

Фото посольства Индии в Беларуси Фото посольства Индии в Беларуси

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День программы индийского технического и экономического сотрудничества (ITEC) провело в Минске посольство Индии в Беларуси. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипломатической миссии этой страны.День ITEC отмечается ежегодно для дальнейшего укрепления связей с Индией в области образования и встречи выпускников этой программы. В этом году мероприятие посетили около 70 человек, среди которых, помимо выпускников программы, присутствовали представители МИД, различных министерств и ведомств.Посол Индии в Беларуси Ашок Кумар и советник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД Беларуси Сергей Терентьев приветствовали гостей мероприятия. "Программа не только повышает квалификацию белорусских специалистов по самым разным направлениям, но и формирует крепкую основу для дальнейшего развития белорусско-индийских связей", - отметил представитель МИД.Выпускники ITEC представили красочные презентации, поделившись опытом поездок в Индию и обучения там. Они отметили усилия правительства Индии по развитию программы ITEC и поддержку посольства Индии, а также рассказали, как обучение помогло в профессиональном развитии.