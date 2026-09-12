Историк: западнобелорусские политические силы горячо приветствовали объединение с БССР

- Воссоединение белорусов в единой республике. Историк о решениях Народного собрания Западной Беларуси
Он привел еще один пример, связанный с представителями Белорусской христианской демократии, которые всегда полемизировали с коммунистами и не отличались большой любовью к сталинскому Советскому Союзу. "Вместе с тем они однозначно позитивно отнеслись к событиям 17 сентября 1939 года, освободительному походу Красной армии и объединению Беларуси. Более того, они горячо приветствовали это событие", - добавил Игорь Марзалюк.
Историк обратился к событиям 1940 года, когда Вильно стал Вильнюсом и был присоединен к Литве. Даже будучи в зоне недосягаемости советской власти, христианская демократическая газета "Крыніца" писала о том, что сентябрьский разгром Польши дал возможность Советскому Союзу выступить в роли защитника Западной Беларуси и Западной Украины от панского господства. В газете также писали, что объединение белорусских и украинских земель было воспринято как историческая справедливость и давно ожидаемая необходимость.
"Напомню про эмоции, рефлексии, воспоминания одного из самых гениальных белорусских поэтов XX века Максима Танка. Он, кстати, был западнобелорусским революционером, который сам прошел через польские тюрьмы и пламенно боролся за воссоединение Беларуси, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Уже значительно позже Максим Танк, живя в Советской Беларуси, говорил следующее: "Никаким сводкам, реляциям, более поздним свидетельствам историков не передать тот энтузиазм и ту радость, с которыми трудящиеся Западной Беларуси приветствовали Красную армию".-0-