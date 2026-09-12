Историк: западнобелорусские политические силы горячо приветствовали объединение с БССР

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западнобелорусские политические силы горячо приветствовали объединение с БССР. Об этом рассказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, историк Игорь Марзалюк в проекте БЕЛТА "Настоящая история. Лекции Игоря Марзалюка".Игорь Маразлюк рассказал, как воспринимались события 17 сентября 1939 года западнобелорусскими политическими силами. Речь идет о деятелях, которые очень скептически относились к Советскому Союзу в том числе из-за репрессивной политики, осуществлявшейся в 1930-х годах в БССР."Я просто напомню, что 24 сентября 1939 года в Вильно вооруженные подразделения Красной армии приветствовал Антон Луцкевич - основатель исторической "Нашей нивы" и Белорусской социалистической громады, а также бывший премьер-министр Белорусской народной республики, - отметил историк. - Он сказал следующие слова: "Беларусь вновь стала единой. Никакие границы не разделят уже объединенные белорусские земли".Он привел еще один пример, связанный с представителями Белорусской христианской демократии, которые всегда полемизировали с коммунистами и не отличались большой любовью к сталинскому Советскому Союзу. "Вместе с тем они однозначно позитивно отнеслись к событиям 17 сентября 1939 года, освободительному походу Красной армии и объединению Беларуси. Более того, они горячо приветствовали это событие", - добавил Игорь Марзалюк.Историк обратился к событиям 1940 года, когда Вильно стал Вильнюсом и был присоединен к Литве. Даже будучи в зоне недосягаемости советской власти, христианская демократическая газета "Крыніца" писала о том, что сентябрьский разгром Польши дал возможность Советскому Союзу выступить в роли защитника Западной Беларуси и Западной Украины от панского господства. В газете также писали, что объединение белорусских и украинских земель было воспринято как историческая справедливость и давно ожидаемая необходимость."Напомню про эмоции, рефлексии, воспоминания одного из самых гениальных белорусских поэтов XX века Максима Танка. Он, кстати, был западнобелорусским революционером, который сам прошел через польские тюрьмы и пламенно боролся за воссоединение Беларуси, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Уже значительно позже Максим Танк, живя в Советской Беларуси, говорил следующее: "Никаким сводкам, реляциям, более поздним свидетельствам историков не передать тот энтузиазм и ту радость, с которыми трудящиеся Западной Беларуси приветствовали Красную армию".-0-