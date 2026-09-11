Историю - языком молодежи: в Несвиже обсудили значение Дня народного единства

И вот здесь привычный разговор о памятной дате заметно изменился. Потому что дальше слово все чаще брали сами студенты. Для Александры Алексейчик, второкурсницы, которая готовится стать учителем начальных классов, ценность такого формата именно в возможности говорить свободно. "Когда с тобой разговаривают на равных, ты не боишься высказать то, что думаешь и чувствуешь. Я бы обязательно использовала такой опыт в своей будущей работе с детьми", - сказала она. И вот здесь привычный разговор о памятной дате заметно изменился. Потому что дальше слово все чаще брали сами студенты. Для Александры Алексейчик, второкурсницы, которая готовится стать учителем начальных классов, ценность такого формата именно в возможности говорить свободно. "Когда с тобой разговаривают на равных, ты не боишься высказать то, что думаешь и чувствуешь. Я бы обязательно использовала такой опыт в своей будущей работе с детьми", - сказала она.

Пожалуй, поэтому символ с яблоком оказался здесь точнее любого длинного определения. Целое не возникает само по себе - его нужно собрать. Из памяти, доверия, разговора, уважения друг к другу. Из желания не оставаться поодиночке. А если после встречи молодые люди говорят "хотелось еще больше разговаривать", значит, главное уже произошло: разговор об единстве перестал быть разговором "для галочки" и стал их собственным.-0-

Фото Рамиля Насибулина Фото Рамиля Насибулина

Первый вопрос участникам оказался неожиданно простым: целое или половина? В руках у ребят - яблоки. Кому-то досталось целое, кому-то половина. Но очень скоро "несправедливость" исправили: половинки объединили, и перед студентами снова оказалось целое яблоко.На этом простом примере спикеры предложили поговорить о гораздо более серьезных вещах. О том, что происходит, когда целое разделяют, что остается у людей по разные стороны границы и что нужно, чтобы вновь почувствовать себя частью одного общего пространства."17 сентября - не просто дата в календаре. Это символ восстановления справедливости, возвращения целостности белорусским землям", - прозвучало на встрече.Исторический разговор продолжил Ярослав Давыденко. Он напомнил студентам о периоде, когда белорусские земли были разделены, и о событиях 17 сентября 1939 года, положивших начало их воссоединению. Но главное внимание спикер предложил сосредоточить не только на прошлом, а на том, что история говорит современному человеку. "Верность памяти и традициям - не громкие лозунги. Это ежедневный патриотизм. Знать свою историю, уважать старших, созидать на своей земле - вот три кита, на которых держится единая Беларусь", - отметил он.По ее мнению, День народного единства нужен прежде всего для того, чтобы не забывать, через что пришлось пройти предыдущим поколениям. А само единство Александра сравнивает с семьей.Анастасия Витко тоже обращает внимание не столько на форму мероприятия, сколько на ощущение, которое она создает. "Молодые люди с молодыми людьми - это комфортно. Мы как будто на одной волне", - отметила третьекурсница. Именно это "на одной волне" участники повторяли не раз. Для них оно означает возможность не слушать готовый ответ, а включаться в разговор, задавать вопросы, спорить, соглашаться и формулировать собственное отношение к истории.Карина Ключник призналась: больше всего ей понравилось, что встреча не была похожа на обычную лекцию. "Было интересно, не скучно. Получили эмоции и новые знания. Особенно заинтересовала тема войны, истории. Сам формат больше напоминает игровую программу - он динамичнее обычного занятия". По словам студентки, подобные встречи нужны чаще, чтобы новое поколение знало, "что было до нас".Но разговор о прошлом в Несвиже неожиданно оказался еще и разговором о будущем - с помощью искусственного интеллекта. Для визуальной части встречи спикеры использовали изображения, созданные с применением ИИ. В основу загрузили исторический материал о положении Западной Беларуси в составе Польши и разделении белорусских земель. Получившиеся образы стали не просто иллюстрациями: их предлагали рассматривать, анализировать и обсуждать вместе.Для молодежи такой подход оказался понятным. "ИИ сейчас очень развит и широко используется. Поэтому, когда его применяют в таком формате, появляется ощущение равенства. Информация была подана не какими-то сложными историческими терминами, а своими словами, поэтому ее легко понять даже тем, кто раньше мало знал об этой теме", - сказала Анастасия Региневич.Инициатором такого подхода стал молодежный спикер Ярослав Давыденко. По его словам, главная задача подобных встреч - не просто передать информацию, а сделать так, чтобы молодежь захотела ее услышать. "Молодым людям нужна информация не в виде скучной лекции, а в формате живого диалога, на молодежном языке. Понятные факты, внимание к вопросам и мнению самих ребят - вот что действительно работает", - отметил он.ИИ в этой истории стал не самоцелью, а инструментом для разговора. Технология помогла визуализировать сложный исторический материал, а дальше уже сами студенты решали, что видят на изображении и какой смысл из него можно извлечь. И, судя по реакции аудитории, такой способ действительно сработал.Еще один важный показатель появился уже после официальной части. Марина Яшенкова, которая является активисткой Белорусского союза женщин, призналась, что ожидала от встречи праздничного настроения. Но получила больше - живой контакт. "Формат очень крутой. Ты понимаешь, что находишься на одной волне со своими сверстниками. Нет каких-то фраз из учебника, заученной лекции. Есть молодежный язык, но при этом мы говорим о глубоких, важных вещах", - сказала она.После встречи несколько девушек подошли к Марине, стали расспрашивать о ее работе и деятельности молодежного крыла "Белорусского союза женщин". Обменялись контактами, обсудили возможные совместные проекты. Для Марины это и есть главный результат подобных встреч. Не количество сказанных со сцены слов и не то, насколько точно аудитория запомнила даты, а то, что после разговора хочется продолжать общаться. "Результат виден в живых, ярких, светящихся глазах", - отметила девушка.